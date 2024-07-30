颱風重創花蓮觀光 李孟諺：自由行補助延長、國際團3至5萬元

交通部長李孟諺說，花蓮自由行補助原訂至9月底，確定會延長。（資料照）

2024/07/30 13:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮從0403地震迄今交通頻中斷，觀光受到重創。交通部長李孟諺說，花蓮自由行補助原訂至9月底，確定會延長，至於加碼再研議；國際團客方面，若其中1夜至花蓮住宿，補助3至5萬元；若至國內其他縣市旅遊，其中8至14人旅行團，3天2夜以上補助從1萬提升至2萬元、7天6夜以上從2萬提升至3萬元。

李孟諺今於交通部與媒體座談，他表示，觀光署目前對花蓮觀光有促銷和補助，例如自由行住宿每天1000元，6月1日上路以來有11萬房申請補助；原訂優惠實施至9月底，但受颱風影響確定延長，至於加碼是否有效會再研議。觀光署補充，會延長至年底，至8.15億元經費用罄。

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李孟諺說，地震之後，花蓮住房率最低降至11至12％，透過住宿補助提升至24％，但颱風侵襲之下，又造成一波退房；短期內除盡快搶通安全的路，讓民眾對「到花蓮觀光旅遊」恢復信心，也在思考怎麼提供觀光業者更實質的協助，不要產生系統性經營風險，目前研擬方案中。

李孟諺說，觀光署最近會推新的補助方案，國際團客若至花蓮住一夜，各團依人數補助3至5萬元，吸引國際團到花蓮觀光；國際團至國內其他縣市旅遊，原依人數補助1至2萬元，也會再加碼，1萬變2萬元、2萬變3萬元。

據觀光署規劃，原本國際團到台灣各地旅遊，便依團客人數、旅遊天數給予補助，但經過災害之後，為鼓勵來台觀光，8至14人團客，3天2夜以上補助從1萬提升至2萬元、7天6夜以上從2萬提升至3萬元；來台3天2夜以上的國際團，若至花蓮停留1夜，4至49人補助3萬元，50人以上補助5萬元。

太魯閣是台灣著名國際級景點，被歐美客視為亞洲的大峽谷，地震受損後，影響國際旅客來台意願。李孟諺說，上半年預估影響50萬國際客人次，因此目標力拚太魯閣長春祠以東等路段年底開放，不過他強調「安全還是最優先事項。」

李孟諺表示，他就任70天來，到花蓮7次以上，震後鐵公路狀況不斷，除了搶修，也要減少再發生機率，包含監控落石、土石流防護等措施，會加速這方面的施作，減輕再次發生的狀況。

另外，國內觀光業者不斷重申，我國應解除赴中禁團令。李孟諺指出，兩岸開放程度落差仍大，台灣開放自由行、團客開放既成團，因此今年為止，共110萬人到對岸旅遊；對岸則禁止自由行和團客來台，今年迄今僅不到15萬人來台探親、考察。

李孟諺說，業者希望我方單方面開放，但其實並不對等，他期待對岸能釋出善意，例如開放部分旅客到金門、馬祖，若能有小幅度的開放，我方也會有相對應的進展，不然就目前而言，雙方人數仍有落差。

交通部長李孟諺30日與媒體座談。（記者蔡昀容攝）

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