太魯閣國家公園3階段復建 劉世芳：天祥、長春祠估年底局部開放

內政部分年分3階段推動太魯閣國家公園復建計畫。（資料照）

2024/07/18 18:57

〔記者李文馨／台北報導〕0403地震重創花蓮，為推動太魯閣國家公園重建復原，內政部長劉世芳今（18）日說，在行政院支持下，將挹注約30億228萬元，分年分3階段推動國家公園復建計畫，受災輕微的天祥、太魯閣、長春祠等景點將優先整修，預計年底局部開放，朝明年底全面開放的目標努力。

劉世芳說，此次地震太魯閣國家公園受災嚴重，震後國家公園署隨即成立復原工作小組，多次至災區實地查勘，綜整災後重建所需經費，在行政院的支持下，將會挹注約30億228萬元，分年分三階段推動國家公園復建計畫。

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劉世芳說明，復建計畫採分期、分區復原的開放策略，受災較輕微的景點，如天祥、太魯閣、長春祠、布洛灣等景點步道，優先進行整修，並在兼顧整體安全的前提下，在今年底進行局部開放，並朝明年底全面開放的目標來努力。

國家公園署說，災後復建計畫分三階段推動，第一階段為「緊急搶修」，災修工程具有時效性、安全性，刻正評估地震後太魯閣、長春祠、布洛灣、天祥、蘇花等遊憩區的地質風險，其中遊客中心、停車場、布洛灣吊橋、部分步道等區域受損相對輕微，優先辦理7案搶災復原工程，預訂今年底可開放局部安全區域。

國家公園署也說，至於災損較輕微的遊憩區，配合公路及交通系統修復，完成開放前的整備，於安全前提的原則下，以明年底全面開放為目標。

國家公園署指出，第二階段辦理「設施防護安全與科技防災強化」；第三階段以「提升遊憩安全及品質」為目標，因強震後地質仍未趨於穩定，且地震不斷，中長期的復建計畫，將配合地質風險詳細評估辦理，進行防護工程規劃設計。

國家公園署續指，將評估可行路段或熱點設置監測預警設施及融合地景且不影響生態的避難設施為主，像是砂卡礑及燕子口步道因受災嚴重，尚需依詳細調查評估結果規劃重建方案，並整體提升遊憩安全，預計至120年完成。

砂卡礑步道震後「清澈溪水變成濁水」。（記者花孟璟攝）

內政部挹注約30億228萬元，分年分3階段推動太魯閣國家公園復建計畫，受災輕微的天祥、太魯閣、長春祠等景點優先整修，預計年底局部開放。（內政部提供）

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