花蓮同禮部落對外步道中斷3個月 直升機吊掛小怪手上山修路

花蓮縣政府、太管處及空勤總隊合作，今早協助同禮部落吊掛怪手上山，希望可以修復對外唯一步道。 （記者王錦義攝）

2024/07/08 10:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0403強震重創太魯閣國家公園，園內大同大禮部落聯外道路多處坍方，如同孤島，居民第一時間已被直升機運送下山依親，卻因回家的路滿目瘡痍通行不易，運送山區農產與往返仍相當不便，花蓮縣府、太管處及空勤總隊合作，今早協助部落吊掛怪手上山，希望可修復對外步道。

太魯閣同禮部落步道與林道受損嚴重，過去3個月靠著族人以及熱心山友，徒手逐步修繕通往大禮部落的得卡倫步道，太魯閣同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮說，0403地震後唯一聯外道路得卡倫步道間有6處坍方目前都已經清除通行，連接大同部落的砂卡礑林道，也有8處坍方，其中有3處面積很大，人力無法清除，需要怪手從部落往下處理。

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李慧蓮說，部落決議集資購買一輛二手挖土機清運石頭，透過花蓮縣府、鄉公所、消防局、空勤總對等各單位協助，把怪手分解分成3包，向軍方借用專業的吊掛網，今早把怪手吊掛上山，很感謝這段期間眾人的幫忙，讓部落的重建工作露出曙光。

秀林鄉大同、大禮部落在太魯閣國家公園境內，位於砂卡礑溪谷與清水大山之間，海拔約1000公尺山區，生態資源豐富，部落無公路可通達，以步道對外聯絡。

花蓮縣政府、太管處及空勤總隊合作，今早協助同禮部落吊掛怪手上山，希望可以修復對外唯一步道。 （記者王錦義攝）

花蓮縣政府、太管處及空勤總隊合作，今早協助同禮部落吊掛怪手上山，希望可以修復對外唯一步道。 （記者王錦義攝）

花蓮縣政府、太管處及空勤總隊合作，今早協助同禮部落吊掛怪手上山，希望可以修復對外唯一步道。 （記者王錦義攝）

花蓮縣政府、太管處及空勤總隊合作，今早協助同禮部落吊掛怪手上山，希望可以修復對外唯一步道。 （記者王錦義攝）

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