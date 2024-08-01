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中橫天祥至太魯閣施工交管 8月白天放寬為4次通行

中橫太魯閣至天祥路段，八月份白天放行增為四個時段，其餘時間仍管制禁行。（記者游太郎攝）

中橫太魯閣至天祥路段，八月份白天放行增為四個時段，其餘時間仍管制禁行。（記者游太郎攝）

2024/08/01 16:15

〔記者游太郎／花蓮報導〕中橫公路東段於0403震災及凱米風災後，沿線搶修復建工程持續施工，天祥至太魯閣施工交管放寬為白天4時段；大禹嶺至天祥則白天放行，僅在災修工區實施機動管制。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，中橫東段強震過後又逢颱風豪雨，道路邊坡穩定性低，落石頻率仍然較高，考量用路人安全及搶修復建工程需要，8月份仍採分階段管制放行，並視後續復建工程進度逐步放寬管制措施。

大禹嶺至天祥路段，交通管制區間為合歡派出所至天祥，不分平日、假日，於每日早上7時至16時30分，除沿線災修工區視施工需要採機動管制外，其餘時段不管制，16時30分至18時30分禁止進入（只出不進），18時30分至翌日上午7時實施夜間封閉管制。

天祥至太魯閣口路段，不分平日、假日，每日放行4個時段（上午7時至8時、10時、中午12時至13時及16時30分至17時30分），另17時30分至18時30分以後禁止進入（只出不進），18時30分至翌日上午7時實施夜間封閉。

太魯閣工務段表示，每日管制放行前，搶修團隊將先實施朝巡清理路面，不排除因天候或災害偶有延後放行或暫停放行可能，若有影響行車安全狀況將採機動管制措施，等阻礙因素排除後再予警戒放行。

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