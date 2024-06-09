日駐台代表片山和之率團遊花蓮 蕭美琴扮遊迎賓

在台日本人自費組成觀光應援團訪問花蓮，蕭美琴（左）今天中午也擔任神秘嘉賓出現在花蓮松園別館，致贈日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之（右）伴手禮。（記者王錦義攝）

2024/06/09 13:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕0403地震後花蓮觀光蕭條，端午連假訂房只有1成，在台日本人自費組成觀光應援團訪問花蓮，團員特別按照副總統蕭美琴先前介紹的花蓮景點規劃行程；蕭美琴今天中午也擔任神秘嘉賓，出現在花蓮松園別館。蕭美琴說，謝謝日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之及團員，希望透過美麗景色、拍的照片，吸引更多台灣日僑到花蓮旅遊。

蕭美琴說，大家都知道震後，第一時間的救難，第二時間恢復，後續還有很多的產業面臨蕭條的問題，政府一直努力希望能夠促進花蓮產業復甦，各國其實也很關心台灣、支持花蓮，她個人預計邀情駐台使節，同時也正在跟外交部規劃，但是日本片山代表自己率先拋磚引玉，邀請日僑共襄盛舉，到花蓮旅遊消費，非常謝謝大家用具體的行動響應災後復興觀光活動。

蕭美琴跟團員們分享松園別館附近就是過去她居住長達十年的地方，有美麗的景觀、美麗的東西一起分享，希望花蓮的旅程能留下美好的回憶。蕭美琴說，日台之間有相當深厚友誼，在患難中更展現雙方人民間的情感，這次0403花蓮地震當中，看到日本政府、人民各界第一時間捐款關心，現在更用具體的行動響應災害復興觀光活動，台日在患難中相互幫忙。

許多團員對於副總統蕭美琴相當熟悉，紛紛要求與蕭美琴合照，團員還帶來特製應援小物，包括布條、旗幟、還有應援面紙分送給花蓮朋友，希望表達暖心支持。日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之說，首先代表全體團員對0403花蓮地震的受災民眾表示慰問之意，這次更邀請住在台灣的日本人，親自到花蓮鼓勵、鼓勵當地的住民。

片山和之說，昨天白天出海去看海豚，參訪原住民的獵人學校，學習到原住民的文化，晚上到夜市，對於夜市的烤玉米留下好吃的印象，花蓮的魅力很多，團員們會通過臉書、網路種種方式，向廣大的日本人民宣傳花蓮的魅力。台灣是日本非常重要的夥伴，擁有非常良好的雙邊關係，也共享民主、自由、人權的價值，在賴清德總統、蕭美琴副總統的施政上，雙邊關係一定會更好。

有媒體追問某台北市議員為立委傅崐萁抵制花蓮旅遊？蕭美琴說，花蓮人需要更多溫暖，她自己也以實際行動，就職前帶了40名黨工到花蓮旅行、關心，同時也拍了一些影片宣傳花蓮觀光，希望大家看到花蓮美景，花蓮有很多可以玩的地方，雖然太魯個需要時間恢復，但是花蓮還是有其他值得遊玩的地方，現在需要溫暖，不要用政治角度看待，一起努力讓台灣更好。

在台日本人自費組成觀光應援團訪問花蓮，蕭美琴今天中午也擔任神秘嘉賓出現在花蓮松園別館。（記者王錦義攝）

在台日本人自費組成觀光應援團訪問花蓮，團員對於參訪行程出現在本報頭版都相當興奮的拍照留念。（記者王錦義攝）

在台日本人自費組成觀光應援團訪問花蓮，蕭美琴今天中午也擔任神秘嘉賓出現在花蓮松園別館。（記者王錦義攝）

在台日本人自費組成觀光應援團訪問花蓮，蕭美琴今天中午也擔任神秘嘉賓出現在花蓮松園別館。（記者王錦義攝）

在台日本人自費組成觀光應援團訪問花蓮，蕭美琴今天中午也擔任神秘嘉賓出現在花蓮松園別館。（記者王錦義攝）

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