揪感心！在台日人應援花蓮觀光 39人樂玩蕭美琴介紹行程

在台日本人組花蓮觀光應援團，上午搭賞鯨船出海，大家都是第一次賞鯨，十分新鮮。（鯨世界賞鯨提供）

2024/06/08 16:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震後花蓮觀光蕭條，端午連假訂房只有1成，在台日本人組成觀光應援團，共39人今起一連兩天到訪花蓮，團員特別以副總統蕭美琴先前介紹花蓮的景點來規劃行程，團員都是自費參加！日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之說，希望用具體行動來關懷台灣、支持花蓮。

端午節3天連假花蓮旅宿訂房率全國最低，旅館民宿第一天訂房只有1成至1成2，第2天更不到1成，但有一群在台的日本人特別在端午節組團到花蓮玩，特地參考副總統蕭美琴推薦的花蓮景點，安排2天1夜花蓮遊，團員還帶來特製應援小物，包括布條、旗幟、還有應援面紙分送給花蓮朋友，希望表達暖心支持！

團員上午9點50分抵達花蓮車站後，第一站就參加花蓮賞鯨之旅，39名團員包括小朋友大家都是第一次出海賞鯨，上午花蓮天氣放晴出太陽，藍天碧海還有海豚跟在船邊歡迎，讓日本旅客都嗨翻了，拿出手機拍個不停。

下午則前往吉籟獵人學校，日本遊客換穿上阿美族傳統服裝，與族人一起手牽手跳大圈圈舞、體驗傳統射箭，認識阿美族文化，玩到下午4點還意猶未盡，團員們說「晚上還要去逛東大門夜市促進在地消費」。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之表示，這次共有39人，絕大多數都是住在台灣的日本人，加上幾位台灣朋友，大家都是自費前來；明天上午還要到松園別館、重慶市場觀光，在松園還有「特別神秘嘉賓」到場歡迎，未來也會把這趟花蓮遊玩的照片分享在社群網站，希望鼓勵更多日本觀光客到花蓮玩。（16:49更新）

前方有一大群海豚！日本遊客紛紛搶進賞鯨船頭，拿起手機拍不停，直呼好漂亮。（鯨世界賞鯨提供）

在台日本人組花蓮觀光應援團，上午搭乘賞鯨團出發前特別拿出應援布條拍照，替花蓮觀光加油。（鯨世界賞鯨提供）

在台日本人觀光應援團下午到吉籟獵人學校，全體換穿阿美族傳統服裝，學習跳阿美族舞蹈，還大玩傳統射箭體驗，玩得十分盡興。（民眾提供）

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