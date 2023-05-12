驚險一瞬間！花蓮轎車卡平交道柵欄內 普悠瑪急煞險撞上

花蓮吉安鄉吉興路口的平交道，有白色轎車闖入平交道內，差點與列車相撞，後方駕駛人拍下驚險畫面，上傳臉書。（取自花蓮同鄉會）

2023/05/12 12:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮網路社團今天貼出一段驚險影片，花蓮吉安鄉一處平交道有轎車闖入柵欄內，差點與列車相撞，拍影片的後車駕駛直呼「嚇死寶寶了」，幸未發生事故；對此鐵路警察局花蓮分局今天表示，將依法開罰1萬5千元以上9萬元以下罰鍰、駕駛人吊扣駕照1年；另針對民眾反映，燈號一響柵欄就放下，造成車輛受困很危險，台鐵局表示已將燈號與柵欄作動的間隔時間拉長，請駕駛人在燈號響後盡速通過路口。

臉書社團「花蓮同鄉會」今貼出一段影片，吉安鄉吉興路、中央路路口的稻香平交道，疑似因路口為綠燈， 一輛白色轎車進入平交道後柵欄放下，車卡黃網線內還想倒退，但已進退不得，險些遭北上普悠瑪列車撞上；列車則因偵測到軌道異物已緊急剎車並放慢速度通過平交道，幸好沒有發生事故！

鄉民則留言「根本花蓮平交道日常」、「路口遇到綠燈起步，馬上遇到火車柵欄放下，真的危險」、「駕照用雞腿換的嗎」、「罰錢加吊銷駕照，讚」，也有網友表示「黃網線本來就須保持淨空，真的不能跟車跟太緊」。

對此鐵警花蓮分局副分局長陳家慶指出，針對民眾臉書貼出的影片，經調閱平交道監視器影像過濾，發現是本月9日晚上20時30分許，有一白色自小客車臨停於吉安鄉稻香村平交道內，因觸動平交道異物偵測系統，致當時即將通過平交道的317次普悠瑪列車緊急降速後慢行通過，險些釀成事故。

鐵路警察局表示，針對該用路人違規行為，查證後已依據違反道路交通管理處罰條例予以告發，處新臺幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年；因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

鐵警呼籲，用路人行至平交道時應降速、保持安全車距，切莫魚貫方式緊跟前車，如警鈴已響、閃光號誌已顯示，應立刻停止於停止線後方。但若遇警鈴與號誌顯示後，車已行駛至平交道範圍內時，駕駛人應儘速通過該區域，以維持平交道範圍內淨空與安全。

台鐵花蓮電務段長洪明旭表示，吉興路平交道遮斷桿的幅寬約41公尺，目前已調整柵欄及號誌作動秒數，燈號響起至柵欄放下調至最長的6秒，前桿放下後、後桿也延遲約6秒，在燈號響後仍不慎闖入的車輛，應盡速通過脫困。

花蓮縣府建設處交通科表示，鐵道有絕對路權，平交道號誌的一響、柵欄放下後，路權的位階最大，針對規劃平交道號誌與路口號誌連鎖，目前連鎖方式因每一台火車車速不同，當列車距離平交道路口30秒時，會傳遞訊息給路口柵欄/鐵路號誌及台九線路口號誌控制器，路口號誌接收訊號後，將「黃燈4秒、變紅燈」，用意是避免發生追撞。

花蓮吉安鄉吉興路、中央路口平交道範圍內，白色車停在黃色網狀線上，一度白車還試圖倒退，差點與迎面而來普悠瑪號撞上。（鐵路警察局提供）

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