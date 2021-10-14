中華紙漿花蓮廠工安意外 外包工人銲接不慎觸電身亡

中華紙漿花蓮廠發生一起工安意外，承攬外包商于姓男子電銲突然觸電倒地不起送醫急救不治。（民眾提供）

2021/10/14 19:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕中華紙漿花蓮廠今天下午2點多發生一起工安意外，承攬外包商于姓男子疑似在雨天電銲，施工中卻突然觸電倒地不起，送醫急救30分鐘後不治；依據勞動相關規定下雨時不可進行銲接作業，作業中下雨時應立即中止銲接作業，將調查相關過程是否有違規。

中華紙漿花蓮廠指出，外包商員工進場施作室內工程時，不慎遭到電擊，附近人員立刻通報並進行CPR及AED急救，送醫後仍不幸死亡感到十分遺憾，將持續加強宣導並要求所有工廠管理幹部、員工、承包廠商，遵守職業安全流程，包括工安訓練及各項機器設備安全操作程序。

警方調查，50歲于姓男子剛到新工程行不滿1個月，今天到中華紙漿花蓮廠進行鋼材銲接工程，按照操作規定禁止雨天銲接，警方到現場進行封鎖、採證，由於屬於工安意外，將依規定通報勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，將派人到場查驗施工過程及責任歸屬。

資深電銲師傅說，電銲的電流很大，這幾天花蓮一直下雨，室內外都相當潮溼，電銲工作首要就是「絕緣」，水氣又最容易導電，相對溼度超過80％就嚴禁銲接，就算在室內也要特別注意器材表裡有無多餘水分才能電銲，電源線上應裝有防止漏電斷路器，電銲機上應裝設自動電擊防止裝置。

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