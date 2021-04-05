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    台鐵出軌》最後1具遺體順利完整移出 警列隊致意

    台鐵意外事故，今天最後一具遺體順利移出。（記者王錦義攝）

    台鐵意外事故，今天最後一具遺體順利移出。（記者王錦義攝）

    2021/04/05 15:57

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵太魯閣號撞吊卡車嚴重出軌事件第4天，第6節車廂底下還卡著1具遺體，工程人員今設法移動重達15噸的轉向架，下午3點多順利把大體移出，交通部長林佳龍、縣長徐榛蔚與現場慈濟志工、救難人員及警方列隊致意，場面哀戚。

    由於檢方顧慮家屬哀傷的心情，檢察長俞秀端要求媒體在遺體移動的期間不要攝影，現場媒體也自律配合，把攝影機轉向後方。檢察官進入現場勘驗遺體後，由葬儀社人員協助移動，葬儀社人員先焚香祭拜後輕喚名字：「現在要帶你回家了，我們來幫忙，你也幫忙大家」，過程順利。

    由於凌晨已把第5節車廂移走，清出的作業空間讓200型的怪手進入作業，救難人員把鋼索綁在轉向架上，下方施以保護，利用力學原理順利傾斜放倒，很順利把轉向架放倒，由於下方還有凹陷處，完全沒有損害到大體，相當完整拉出最後的罹難者，由接體車載往花蓮市殯儀館。

    據了解，最後1具大體是前往新北憲兵訓練中心受訓的志願役下士莊建致，適逢清明連續假期返回台東老家，搭上列車後就失聯，莊建致的姊姊日前還在花蓮各大網路社群貼相片找人，如今天人永隔令人心碎。

    第6節車廂的轉向架由於強大的撞擊力量，被抬離地面直立卡在車廂跟隧道間，下方凹陷處就壓著1具遺體，由於轉向架重達15噸以上，現場隧道狹小，前幾天由於其他車廂阻礙工作空間有限，沒有辦法使用吊車等大型機具作業，只能用小型怪手進去，想辦法在不傷害到遺體的前提下放倒轉向架。

    台鐵408車次太魯閣撞擊卡車後出軌，第六節車廂的車輪轉向架變成直立狀。（記者王錦義翻攝）

    台鐵408車次太魯閣撞擊卡車後出軌，第六節車廂的車輪轉向架變成直立狀。（記者王錦義翻攝）

    台鐵意外事故，最後一具遺體順利移出。（記者王錦義攝）

    台鐵意外事故，最後一具遺體順利移出。（記者王錦義攝）

    台鐵意外身故最後一具罹難者遺體移出，花蓮地檢署要求在移動遺體期間不要攝影，媒體也自律配合。（記者王錦義攝）

    台鐵意外身故最後一具罹難者遺體移出，花蓮地檢署要求在移動遺體期間不要攝影，媒體也自律配合。（記者王錦義攝）

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