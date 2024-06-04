竹縣「Fun暑學堂」 免費報名

新竹縣府推出「竹青盛夏Fun暑學堂」培育跨域人才及多元學習。（資料照，竹縣府提供）

2024/06/04 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府教育局「竹青盛夏Fun暑學堂」推出一日職人體驗、青年培力及體驗營隊、社團新幹線、SDGs永續環境教育體驗四個系列，超過廿個免費主題活動，即日起陸續接受報名，名額有限，歡迎熱情洋溢、想拓展視野的青年不要錯過。

教育局長楊郡慈局表示，跨域人才培育及多元學習是近年教育趨勢。今年的「竹青盛夏Fun暑學堂」新增永續生態環境教育體驗，與優秀團隊木酢達人規劃三場次講座課程和手作體驗，引領更多青年關注並加入生態保護及地方創生的產業行列。

一日職場體驗今年推出「特效化妝創藝」、「太空科學探險」、「動物好友會」、「綠能離岸風電」、「新聞媒體新視界」、「品牌大聲公」、「機車達人養成」、「特色茶飲食光」、「調查神探行動」、「玻璃打造趣」、「永續農趣味」等十一場，帶領十五至廿九歲青年探索職涯。

教育局今年也規劃十六場培力課程，如了解鯨豚生態、參觀海龜救護站及基金會服務志工等。志工多元特色服務營隊則包括「攜手學習雙語營」、「石滬文化傳承營」、「強棒出擊教育營」，除了讓青年朋友善用英語能力協助弱勢孩童與國際接軌，也邀請知名棒球選手與青年一同以球會友。

匯聚竹縣高中職及大專院校四十五組社團的聯合展演「社團綻放線」，七月廿一日下午三點將遠東百貨竹北店一樓廣場登場；社團幹部訓練營「夏日生存營」八月五日、六日辦理，讓校園社團跨校交流、傳承經驗。

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