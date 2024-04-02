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首頁　>　新竹縣

竹縣未辦繼承不動產公告 總值達36億

2024/04/02 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府表示今年逾期未辦繼承登記不動產，依公告土地現值計算總價值達三十六億餘元，昨起由各地政事務所公告至六月三十日止，公告期滿仍未辦理繼承登記，將由縣府列冊管理十五年後，移請財政部國有財產署辦理公開標售。

地政處表示，不動產繼承登記應自被繼承人死亡之日起六個月內辦理登記，超過一年尚未辦理登記者，地政事務所三月底陸續通知繼承人，並自昨起公告三個月。今年度公告案件計有被繼承人五百八十四人、土地四千四百六十七筆、建物一○三棟，依今年公告土地現值計算，土地總價值達三十六億餘元。

縣府與地政事務所四、五月將舉辦六場次的未辦繼承登記宣導說明會。四月十九日在新埔鎮公所、二十五日於五峰鄉公所、二十六日關西鎮公所、二十九日新湖地政事務所、三十日竹北地政事務所，最後一場五月一日在竹東地政事務所，時間都是上午十點。

地政處提醒，依民法規定，不動產繼承須經登記，繼承人始得處分權利，迅速辦理繼承登記不但可以免於因逾期辦理而須繳納罰鍰，也可以免於列管標售的問題。不動產未被繼承公告資訊，可上縣府地政處及各地政事務所網站的未辦繼承專區網站查詢。

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