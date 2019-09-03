收回租地不安置 住戶嗆軍方

2019-09-03

〔記者黃美珠／竹縣報導〕陸軍總部被指準備在新竹縣新埔鎮北平、南平兩里內興建多功能湖口訓練場，所以要收回當地共約一百七十三公頃多放租的軍用地。北平里里長林有裕說，這些土地有九十五％都在該里，導致有二、三十戶里民和四、五十戶私人祖塔面臨拆遷，在軍方只發微薄拆遷補償卻沒安置配套下，擺明鄉親和先人遺骸都將流離失所，他們決定連署自救，不排除發動抗爭。

陸軍總部不回應

記者多次透過陸軍司令部戰備訓練處、負責執行的軍備局向陸總查證，但軍方的態度則是不回應。

民進黨籍立委邱泰源獲悉後，派助理王誠緯關切，上週四還邀集國防部、軍備局、陸總等相關單位下鄉說明。軍方強調拆遷補償辦法是依「新竹縣辦理公共工程拆遷建築改良物查估補償辦法」辦理。

鄉親們要求合理的收回補償和安置方案、要求軍方縮小收回範圍且公布收回的期程表，幫忙尋合適點集體重新安置祖塔外，大家也希望縣府能派員列席後續協調會議，縣議員幫忙提案修正前述辦法，讓竹縣的補償規定能跟其他縣市相同 。

國會政黨聯盟新竹縣議員吳旭智說，他也覺得補償費用太低，民眾配合拆遷卻要面臨無處可棲的困境！然而縣府面對本案卻無專責單位可以統一協助鄉親，這對弱勢民眾非常不利，他將親自陪同鄉親與縣府溝通陳情。

林有裕說，微薄的拆遷補償金別說是讓拆遷戶買殼重新安頓的頭期款都沒有，就連在外租住也不夠，若還有祖塔也要一併拆遷者更是煎熬，所以他們已經連署拒絕，準備抗爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法