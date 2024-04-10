竹縣舉辦氣候變遷風險評估研討會 攜手8縣市因應極端氣候衝擊

新竹縣今天舉辦氣候變遷風險評估研討會，攜手8縣市因應極端氣候的衝擊。（取竹縣府官網）

2024/04/10 13:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府今天（10日）舉辦「氣候變遷風險評估研討會」，邀請環境部氣候變遷署、「中台灣區域治理平台」的8縣市及相關領域專家學者共同研討地方氣候變遷調適作為和氣候風險評估方式，強化地方政府與民眾因應極端氣候變化衝擊的能力。

新竹縣府環保局表示，今天的研討會由晶淨科技公司首席顧問黃宗煌主持，透過3場次的專題演講、座談交流，探討如何用科學方法和統計數據，評估氣候變遷帶來的風險程度，進而歸納出各縣市的關鍵調適議題，據以制訂優先推動的氣候變遷調適策略與措施。

請繼續往下閱讀...

新竹縣副縣長陳見賢說，氣候變遷對老百姓生命財產安全影響很大，海平面的上升讓國土慢慢消失，但是很多民眾住在城市裡卻沒有感覺。

新竹縣11.8公里長的海岸線一直內縮中，他以末日景點馬爾地夫為例，提醒民眾氣候變遷的嚴重性可能就會發生在自己身邊。他期望透過今天的研討交流，讓生活環境變得更好。

環境部資源循環署主任秘書張文興說，政院去年10月核定從去年起到2026年的遷調適行動計畫」，相關分工設計上，各地方政府依法需完成研議「氣候變遷調適執行方案」，今年年初和3月也召開了7個面向的中央與地方會議，持續加強相關知識能力建構，也強化中央與地方合作。

今天早上的專題演講邀請國際氣候發展智庫執行長趙恭岳，分享「氣候變遷調適策略訂定與推動」，並邀請台灣大學教授童慶彬、中華大學副教授閻克勤與談交流。

下午則邀請國家災害防救科技中心組長陳永明講述「氣候變遷調適能力建構」，說明氣候科學基礎與氣候風險評估原則。最後將由新竹縣府環保局分享去年辦理的「新竹縣氣候變遷風險評估成果」。

因為新竹縣府環保局去年率先引用國家災害防救科技中心公布的氣候風險評估方法與風險圖資工具，具體找出容易受到氣候變遷衝擊的領域和範圍，並針對風險增加區域制定相關調適策略措施來提前因應，希望以此降低氣候變遷衝擊對民眾生命財產和環境生態的損害。

新竹縣副縣長陳見賢（左4）率領所屬，代表新竹縣府攜手北台8縣市一起研討探究如何做好氣候變遷的風險評估，以降低對民眾的衝擊和損害。（取自竹縣府官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法