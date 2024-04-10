竹北市立幼兒園5月招收80名新生 弱勢特生優先入園

新竹縣竹北市立幼兒園開始招生，本園及3個分班共招生80名。（圖由竹北市公所提供）

2024/04/10 11:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市立幼兒園開始招生，本園及3個分班共招生80名，5月16-18日第一階段優先入園資格者採現場報名；5月23-25日第二階段一般生採現場及網路報名。而為了體恤雙薪家庭需求，將持續提供下午4到6點的課後延長照顧服務。

竹北市長鄭朝方指出，早療政策是他非常注重的社會福利，而竹北市立幼兒園的成立其中目的，也是為了提供弱勢家庭與實踐早療社福政策。包含了遲緩兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女以及身心障礙者子女等，都為第一優先入園，餘額則提供一般幼兒申請就讀。此次招生名額為六家十興本園21人、竹仁中心分班20人、聯興分班23人、尚義分班16人，共計80名。

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鄭朝方進一步說明，竹北幼兒人口為新竹縣之最，因此市公所推展各項兒少福利協助父母減輕育養壓力，同時也進行教學課程調整並發展特色教育等，讓孩童在幼兒園的學習更具有全面性。

此外，竹北市公所為積極發展在地化特色，特別加強幼兒園課程優化，包含推動食農教育、母語教學並結合社區資源，課程中亦融入運動、音樂及藝術教育，實現發展幼兒全人教育的理念。

竹北市立幼兒園為混齡教學，招生年齡以5歲、4歲以及3足歲幼兒為優先，依年齡排序並分階段辦理，直到額滿為止。報名資格、方式等相關詳情請上「竹北市公所官網」，電話（03）5515919轉331至335。

新竹縣竹北市立幼兒園開始招生，本園及3個分班共招生80名。（圖由竹北市公所提供）

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