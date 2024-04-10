為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹北市立幼兒園5月招收80名新生 弱勢特生優先入園

新竹縣竹北市立幼兒園開始招生，本園及3個分班共招生80名。（圖由竹北市公所提供）

新竹縣竹北市立幼兒園開始招生，本園及3個分班共招生80名。（圖由竹北市公所提供）

2024/04/10 11:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市立幼兒園開始招生，本園及3個分班共招生80名，5月16-18日第一階段優先入園資格者採現場報名；5月23-25日第二階段一般生採現場及網路報名。而為了體恤雙薪家庭需求，將持續提供下午4到6點的課後延長照顧服務。

竹北市長鄭朝方指出，早療政策是他非常注重的社會福利，而竹北市立幼兒園的成立其中目的，也是為了提供弱勢家庭與實踐早療社福政策。包含了遲緩兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女以及身心障礙者子女等，都為第一優先入園，餘額則提供一般幼兒申請就讀。此次招生名額為六家十興本園21人、竹仁中心分班20人、聯興分班23人、尚義分班16人，共計80名。

鄭朝方進一步說明，竹北幼兒人口為新竹縣之最，因此市公所推展各項兒少福利協助父母減輕育養壓力，同時也進行教學課程調整並發展特色教育等，讓孩童在幼兒園的學習更具有全面性。

此外，竹北市公所為積極發展在地化特色，特別加強幼兒園課程優化，包含推動食農教育、母語教學並結合社區資源，課程中亦融入運動、音樂及藝術教育，實現發展幼兒全人教育的理念。

竹北市立幼兒園為混齡教學，招生年齡以5歲、4歲以及3足歲幼兒為優先，依年齡排序並分階段辦理，直到額滿為止。報名資格、方式等相關詳情請上「竹北市公所官網」，電話（03）5515919轉331至335。

新竹縣竹北市立幼兒園開始招生，本園及3個分班共招生80名。（圖由竹北市公所提供）

新竹縣竹北市立幼兒園開始招生，本園及3個分班共招生80名。（圖由竹北市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台東縣公共化幼兒園3/27至4/3登記 4/12抽籤
2024/03/23 12:07

台東縣公共化幼兒園3/27至4/3登記 4/12抽籤
嘉市公幼下月登記 明年增4幼幼班
2024/03/30 05:30

嘉市公幼下月登記 明年增4幼幼班

徜徉De Beers 非凡創藝之旅
議員蘇育德建議獲採納 澎縣第3胎列幼兒園優先入學
2024/04/09 17:35

議員蘇育德建議獲採納 澎縣第3胎列幼兒園優先入學
南投公立幼兒園延長照顧定額收費 減輕家長負擔
2024/03/06 08:14

南投公立幼兒園延長照顧定額收費 減輕家長負擔

業界最大置物空間 SYM 4MICA潮實用
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播