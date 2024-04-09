議員蘇育德建議獲採納 澎縣第3胎列幼兒園優先入學

澎湖縣政府採納蘇育德議員建議，今年納入第三胎優先入公立幼兒園。（記者劉禹慶攝）

2024/04/09 17:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣新科議員蘇育德，甫升任人父，對於幼兒教育相當重視，去年9月澎湖縣議會第20屆第5次臨時會提出建議案，受澎湖縣政府採納，在新發佈的「澎湖縣113學年度公立幼兒園招生注意事項」中將第3胎納入入學優先順序之一，蘇育德表示感謝縣政府重視幼兒福利，有利於提升生育率。

托育與幼教議題是蘇育德從政路上最為重視的議題之一。蘇育德表示少子化是國安問題，願意生育3胎以上的父母當然需要給予更多協助，而各縣市政府對於少子化對策都有許多方案，有些縣市已經開始針對有3個以上孩子的家庭擬定在公托、公幼、準公幼機構能取得「優先托育、優先入園」這類的資格。

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因此蘇育德特別在去年9月議會臨時會上建議縣府教育處，應將第三胎幼兒列入優先入園的對象。感謝縣長陳光復及教育處願意重視幼兒福利，除了給予優於其他縣市的生育補助外，月前發佈的「澎湖縣113學年度公立幼兒園招生注意事項」已將第3胎幼兒納入優先入園的對象之一，他也期待社會處在托育的相關辦法上也能夠跟進。

另外，澎湖現行公立幼兒園因名額有限，家長們搶破頭，必須抽籤，往往僧多粥少，以往優先入園包括低收入戶、外籍新娘子女，現又納入第3胎優先入園，恐將排擠名額，相關單位應朝向增加公立幼兒園名額，或補助私立幼兒園經費，減少家長負擔，才能有效提升生育率。

提供生育率，應以減輕家長負擔著手。（記者劉禹慶攝）

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