新竹縣的10月很「科學」 科普博覽會率先登場天天送機票

新竹縣第2屆科普博覽會將在10月初登場，整個月共有3大科學相關活動，今天提早造勢宣傳。（記者黃美珠攝）

2024/09/12 17:51

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第2屆科普博覽會將在10月初登場，搭配科學巡迴教育和科學好玩展2個活動，縣府以「趣Play我的科普Fun城市 VOL.2」為名，把10月定位為新竹縣科學教育月，其中2天的博覽會天天送出1張亞洲線機票，今天搶先造勢宣傳。

縣府教育局說，今年的科學教育月，3個活動從10月5日起一直進行到10月28日，除了在縣體育館舉行的科普博覽會，其他2個互有重疊。

科學巡迴教育展從10月9日起跑到10月28日，當中切割成9日到25日的「定點參觀」，先後在六家國小和中山國小登場。除了安排交通車接送附近學校師生到場觀賞3D低碳行動電影院《帕恰瑪瑪》影片，並有11噸的STEAM科技之眼巡迴車展品體驗跟探究實作課程等。

10月8日到28日則有利用低碳生活行動資源車載運科教器材先後前進縣內10所小學做科學演示體驗、闖關活動等的「到校服務」。

最後就是從10月12日起到10月27日為止、首次推出的「科學好玩展」，展場就在高鐵新竹站旁的6+ PLAZA廣場5樓，每天中午12點到下午5點開放參觀體驗，活動期間的週末還提供多場免費手作體驗。

教育局說，打頭陣的科普博覽會有近百攤科學體驗攤位，周邊還有文創美食市集，融入ACG（動漫元素）外，舞台區也安排知名動漫團體和二次元人氣偶像唱跳演出。

今天造勢現場邀請二次元人氣偶像率先開嗓，縣長楊文科也透過「元宇宙虛擬人」即時動作捕捉系統，體驗跟虛擬人揮手對方也揮手相應等互動。

教育局長楊郡慈說，科普博覽會2天活動期間，只要民眾參加闖關，完成指定任務就可兌換限量紀念品、限量消費券以及抽獎券，天天各送出1張機票等。

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