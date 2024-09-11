竹北國1涵洞改單向塞爆惹怨 縣府：2路段將搭配改單行道

新竹縣竹北市穿越國道1號的涵洞機慢車道，9月1日起調整為單向通行機車，以維護行人安全，但上路後引發通勤機車族抱怨天天塞車。（記者廖雪茹攝）

2024/09/11 22:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市穿越國道一號的涵洞機慢車道，9月1日起調整為單向通行機車，同時同時劃設約1.2公尺寬人行道，以維護行人安全，但上路後引發通勤機車族抱怨天天塞車；為此，縣府緊急研商決議，爭取10月底前將勝利七、八街一段（莊敬一路至莊敬北路）路段，透過配套措施改為單行道。

縣府交通旅遊處表示，接獲勝利國中學生家長陳情，興安里1到12鄰的學生，得走涵洞與車爭道或繞遠路通學，相關單位會勘後，建議將莊敬一路往來文忠路的涵洞機慢車道，調整為通學動線。

該涵洞長39公尺、寬3公尺、高2.7公尺，9月1日起改為西向單行道。原本騎乘機車經由該涵洞上下班的通勤族，只能單向，且路幅不到2公尺，尖峰時段大排長龍，引發機車族抱怨。

交旅處處長陳盈州表示，經與竹北市公所商討，除了前晚緊急於涵洞劃設綠底行人穿越道標線，為兼顧安全與順暢，擬將勝利七、八街一段（莊敬一路至莊敬北路）路段也先實施單行道，勝利七街一段改為單向由西往東，由文忠路車行涵洞至莊敬一路的汽機車，到勝利七街一段路口一律右轉，欲前往AI園區可經由中間的智慧路進入；勝利八街一段則調整為單向由東往西。

同時，將一併調整現行莊敬一路與勝利七、八街一段的交通號誌，以減少雙向車流交織的衝突點，提升運轉效率。

陳盈州說，因交旅處的開口合約預算已用，正內部協調運用AI基金，早日執行上述配套措施，爭取在10月底前完成。而該處涵洞也已納入交通部高公局五楊高架延伸頭份案中，未來將一併拓寬。

新竹縣政府交旅處緊急於涵洞劃設綠底行人穿越道標線，同時規劃將勝利七、八街一段（莊敬一路至莊敬北路）路段也先實施單行道。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府交旅處緊急於涵洞劃設綠底行人穿越道標線，同時規劃將勝利七、八街一段（莊敬一路至莊敬北路）路段也先實施單行道。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府交旅處緊急於涵洞劃設綠底行人穿越道標線，同時規劃將勝利七、八街一段（莊敬一路至莊敬北路）路段也先實施單行道。（新竹縣政府提供）

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