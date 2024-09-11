成守護海洋小小藝術家 竹縣興隆國小獲跨域美感卓越獎

興隆國小代表昨天赴台北參加頒獎典禮。（圖由興隆國小提供）

2024/09/11 11:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕教育部111學年度「跨領域美感教育卓越領航計畫」全國績優學校得獎結果近期出爐，新竹縣由興隆國小再度獲評審青睞，榮獲「跨域美感卓越獎」，成為唯一獲全國大獎的新竹縣學校，同時再度獲該計畫的113學年度「標竿學校」核定名單。

縣府教育局表示，興隆國小參與跨領域美感多年，每年用心設計課程主題，包括106學年度「Lego人偶話天穿」逐格動畫製作、108學年度「管樂王國」動畫、109學年度「真善美」表演藝術客家走秀、110學年度「童年」讓孩子留下永恆回憶等屢次獲獎，本次111學年度主題「快『垃』頌」課程，也獲今年教育部跨領域美感績優學校獎「跨領域美感卓越獎」。

「快『垃』頌」課程是將聯合國永續發展目標SDGs相關主題融入美感課程，包括保育海洋生態、保育陸域生態等議題，發展出結合藝術涵養的課程。其中藝術科目包括視覺藝術、音樂；非藝術科目包括資訊科技、數學及語文等學科，以生動活潑的方式，將藝術與科學知識結合，引導學生深入探討海洋生態。透過創作童詩和繪製海報，學生不僅展現了藝術天分，更將海洋保育的理念傳播出去，讓參與的學生也成為海洋保育的行動者，同時也是守護海洋的小小藝術家。

此外，結合資訊科技與海洋生態，Code.org程式教育網站學習程式設計，這門課程不僅培養學生的程式設計能力，更重要的是培養他們解決問題的能力。學生們將學會如何運用程式設計工具和AI人工智慧技術，為海洋生態的永續發展貢獻一份心力。

資訊科技領域課程結合音樂課，鼓勵學生們發揮創意，將3D列印和吸管排笛結合，打造出獨特的音樂作品。透過動手實作，學生們不僅學習到數學、音樂和科技的知識，更培養了問題解決和創新的能力。在合奏《快樂頌》的過程中，學生們體驗團隊合作的樂趣，並感受創作的成就感。

興隆國小音樂課利用環保回收打擊樂結合表演藝術呈現。（圖由興隆國小提供）

興隆國小擁抱海洋為主軸探討知海、愛海、親海。（圖由興隆國小提供）

興隆國小視覺藝術課程創作廢棄物圖鑑。（圖由興隆國小提供）

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