耗資2400萬 新竹寶山今啟動寶斗、深井地區2聯絡道路改善案

新竹縣寶山鄉寶斗、深井地區今天有喜，2村間的重要聯絡道路深井路和寶深路，今天同時開工分做道路養護整建和第3期的道路改善。（寶山鄉公所提供）

2024/09/03 15:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉寶斗、深井地區今天有喜，因為2村之間的重要聯絡道路深井路和寶深路，今同時開工分做道路養護整建工程與第3期的道路改善，2案總共2400萬，預估今年11月底之前就全數完成。

寶山鄉公所工務課表示，「新竹縣寶山鄉深井路道路養護整建工程」改善道路總長約1.5公里，計畫10月26日就可完成；「寶山鄉寶深路第3期道路改善工程」的拓寬長度為329公尺，拓寬路幅約8公尺，計畫11月16日完工。

鄉長邱振瑋說，深井路跟寶深路都是寶斗和深井2村之間的重要聯絡道路，前者也是很多科技人前往竹南科學園區的通勤幹道，後者則是寶山通往新竹市南隘社區的主要動線。這2個工程主要在改善道路的鋪面品質，和讓路人型車交會更安全，2400萬中，公所自籌款就佔了1400多萬。

他說，為了強化深井地區的地方基礎建設，公所陸續向經濟部爭取到5860萬執行「鹽港溪上游生活圈水環境景觀改善計畫」，又獲內政部國土署分別補助「新竹縣寶山鄉新珊1路、新珊2路道路養護整建計畫」、「新竹縣寶山鄉深井1路、深井2路（第2期）道路養護整建計畫」總共4800萬。

鄉公所也自籌2280萬辦理「茶花園區改善工程」、「青蛙生態園區改善工程」以及「寶山鄉寶深路第道路改善工程（1、2期）」，包含今天開工的前述2件道路改善工程在內，公所近年投入深井的建設經費至少就有1億4940萬元。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋（中前）持香替2個串聯該鄉寶斗、深井2村重要道路的改善工程祈福舉辦開工。（寶山鄉公所提供）

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