竹竹苗會考制度座談 家長：現行三級分制亟需改變

大新竹高中就學權益自救會今晚7點半假新竹縣竹北市十興里集會所，召開竹竹苗區國中教育會考計分制度改制意見反映座談會。（記者廖雪茹攝）

2024/09/02 23:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大新竹高中就學權益自救會今（2日）晚7點半假新竹縣竹北市十興里集會所，召開竹竹苗區國中教育會考計分制度改制意見反映座談會，與會家長、老師和民代熱烈發言，家長們認為，任何形式的考試都會有壓力，但一個公平公正的會考制度，對任何程度的學生才是公平的，現行三級分制亟需改變。

「竹苗區高級中等學校入學推動工作小組」預計本週三（4日）開會，將討論並決議現行會考三級分制是否改制。立委徐欣瑩、陳培瑜及多位新竹縣市議員和民代都出席座談。新竹縣教育局派員做紀錄。現場除了上百名家長和老師，自救會紛專也提供直播，吸引許多關心民眾參與，不少網友留言「直接改為七級制」。

自救會表示，現行三級分制比序方式，導致「總正確率高的人比序輸給總正確率低的人」的問題，為了改善「B基礎等級」範圍過大的問題，讓考生程度有更精準的鑑別度，期望將會考計分制度改為5級+積點制或7級制，讓學生成績排序反應實際程度。

多名老師舉例分享三級分制導致排序不公的影響。有家長表示，竹竹地區學子競爭激烈，教育主管應讓各程度的學生發揮所長，適性發展，而不是為了求A不斷刷題，只為了拔尖。若學習成果是不能與努力程度呈正相關，將嚴重打擊學習態度與成效，抹煞學生的努力。

家長並抱怨，竹北地區高中少得可憐，沒有A的學生就無法就近入學，只能千里迢迢去苗栗就讀；或是被迫到北北基考試。

也有家長說，在現行三級分制度下，新竹市考5B10+等於高分落榜，竹市公立普通科全沒了。只有拿A才有機會翻身。希望讓孩子在公平的計分方式下學習，而不是害怕哪一科不小心失誤而排序一落千丈，導致壓力過大，甚至失去學習動力！

大新竹高中就學權益自救會說明，為了改善「Ｂ基礎等級」範圍過大的問題，讓考生程度有更精準的鑑別度，期望改善會考計分制度。（記者廖雪茹攝）

大新竹高中就學權益自救會今晚7點半假新竹縣竹北市十興里集會所，召開竹竹苗區國中教育會考計分制度改制意見反映座談會。（記者廖雪茹攝）

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