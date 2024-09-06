地方創生3.0結合USR 竹縣邀大專院校簽合作備忘錄

玄奘大學校長簡紹琦（左起6人）、中華大學執行秘書李少甫、清華大學副校長呂平江、新竹縣長楊文科、明新科大副校長彭政雄、敏實科技大學校長曾信超等人共同簽署新竹區域資源共享合作備忘錄。 （記者廖雪茹攝）

2024/09/06 15:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為迎來2025年地方創生3.0及結合「大學社會責任實踐計畫（USR）」，邀集在地5所大學合作，今（6日）假竹縣府簽署「新竹區域資源共享合作備忘錄」，將共同推動大新竹地區地方創生新模式。

合作備忘錄由縣長楊文科、明新科大副校長彭政雄、清華大學副校長呂平江、敏實科技大學校長曾信超、玄奘大學校長簡紹琦、中華大學執行秘書李少甫等人共同簽署。

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楊文科說，這幾年縣府積極推動地方創生，為加大力道，與大學攜手合作，讓年輕人返鄉創造生機，並連結教育部的大學社會責任實踐計畫（USR），讓地方創生與USR結合更加落實，相信通力合作之下，在各鄉鎮市每個角落都能創造新生機，同時增加工作機會，提高生活品質、經濟更加繁榮。

縣府行政處說明，2019年為台灣地方創生元年，政府透過「地方創生國家戰略計畫」，往「均衡台灣」的願景目標逐步邁進。為配合推動地方創生政策，教育部自2017年開始推動「大學社會責任實踐計畫（USR）」，引導大學發揮社會責任，透過人才培育及知識的建構與轉譯，協助解決地方議題與產業升級，使大學成為促進區域發展、協助地方政府或鄉鎮推動創生的好夥伴。

會中也邀請地方創生團隊參與地方創生商業模式與ESG工作坊，由社團法人中華流通顧問協會理事長余瑞銘及企業講師聯誼會會長洪玉萍主講。

行政處長周秋堯說，期盼地方創生越在地、越國際，突顯獨有特色才是價值所在。今年希望將地方創生結合USR，將學術研究理論結合當地文化，進而實踐，改變以往學校各自尋找合作夥伴的模式，藉由合作平台的建立，讓更多夥伴了解大新竹地區各校執行的相關計畫，也更容易找到發揮所長的地方，同時讓地方有更好的發展方向。

玄奘大學校長簡紹琦分享，5年多來與新竹縣積極合作，特別是在新埔旱坑社區及寶山新城社區，協助農特產產業的行銷、包裝等形象識別，有效提升產值，讓他們在全國金牌農村競賽中屢屢獲獎。與縣府簽署合作備忘錄後，將與更多社區加強連結，帶領他們提升農村價值，並朝自我經營的目標努力。

新竹縣政府為迎來2025年地方創生3.0及結合「大學社會責任實踐計畫（USR）」，邀集在地5所大學合作，將共同推動大新竹地區地方創生新模式。 （記者廖雪茹攝）

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