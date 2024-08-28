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對幼童姊妹花伸魔掌 獸父判緩刑

獸父對幼童姊妹花伸魔掌。（示意圖）

獸父對幼童姊妹花伸魔掌。（示意圖）

2024/08/28 09:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子連續對6歲與3歲女兒伸出魔掌，親吻撫摸胸部還以手指隔著褲子戳肛門，新竹地院依強制猥褻幼女罪判刑2年，緩刑5年。

法官調查，陳男明知2名女兒年幼，自109年10月初迄112年6月初止，在同住的租屋處內，違反二女意願，接續多次在洗澡或睡覺時，親吻或撫摸2名女兒胸部，或以手指隔著褲子戳肛門等方式，對2名女兒強制猥褻得逞。

法官調查，2女於案發時段分別為年僅6至9歲、3至6歲，均無抗拒能力，也缺乏同意能力，且大女兒證述「有跟爸爸說不喜歡這樣、但又怕爸爸生氣不敢再說」，另小女兒證述「不喜歡爸爸的行為，但怕被打」等語，顯見2名女兒無助難抵，其2人性自主意思顯然已遭受壓抑，因此陳男違反2名女兒意願，均係犯刑法強制猥褻幼女罪。

法官審酌陳男身為二名幼女之父，為年幼孩童之長輩，不思愛護尚屬年幼之二女，竟為滿足一己之性慾而罔顧人倫，以前揭手段，對二女強制為猥褻行為得逞，所為不僅造成二人心理上難以抹滅之陰影，且影響其2人之身心健全發展，惡性不輕，考量犯後終能坦承犯行、頗有悔意之犯後態度，且妻子表示願原諒，請法官從輕量刑，最後依強制猥褻幼女罪判刑2年，緩刑5年。

另外，檢方以陳男有對2名女兒親吻嘴巴行為，亦為其加重強制猥褻手段之一，法官則認為現今人際間之交流，親吻嘴巴並非是罕見禮儀，何況在父母子女間親吻嘴巴之親子互動亦是常見，因此法官認為親吻嘴巴並非是強制猥褻之行為手法，與強制猥褻罪之構成要件有別。

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