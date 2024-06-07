會考竹縣5A以上853人 兩公立國中5A逾3成

新竹縣竹北市成功國中今年教育會考成績5A人數達233人占33.8%，創下歷年新高。（新竹縣政府教育局提供）

2024/06/07 17:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國中教育會考成績今（7日）公布，新竹縣5614名考生中，成績達5A精熟以上程度有853人，其中考取5A10+且寫作滿級分者高達15人，5A10+共計147人，作文滿級分有60人；特別的是，成功國中和東興國中5A比例分占33.8%及31.1%，在全國公立國中相當難得。

縣長楊文科感謝各校師長的辛勤教導以及學生們的孜孜不倦，將平時努力成果轉化為甜美的成績果實。

教育局指出，今年國中教育會考竹苗考區統計，新竹縣寫作達4級分以上人數有4339 人，佔全縣考生77.3%，長年深耕閱讀教育的成果體現。另統計5科達基礎以上比例為65.5%，相較去年64.8%有所進步，「拔尖、固本、扶弱」不放棄任何一個孩子！

竹北市地處偏遠的鳳岡國中積極推動會考減C、達B、增A學力提升方案，校長徐永明表示，國、英、數、社、自5科與去年比較，減C比例各為28.3%、14.4%、18.6%、22.8%及26.2%，相較去年減少18%，全校5C人數僅剩1人。

竹東鎮員東國中學生陳宇恩是該校體育班男籃隊先發球員，球技精湛的他，原本預期能經由運動成績優良獨招管道升學理想學校，一場突發的疾病導致下肢受傷，無法如願參加獨召；考前3個月，宇恩毅在老師個別輔導下埋首苦讀，最終考出5B3+的成績，超越自己，他說：「還好我沒有放棄」！

實驗教育學校峨眉國中學生駱宥蓁，將學校的7大品格運用在會考複習計畫中，第一要「自制」的安排學習計畫，第二要主動「積極」請教老師問題與練習，第三要「樂觀」地面對任何困難的題目並仔細的解題。校長陳姿利表示，實驗教育讓孩子有自主學習的空間和研究專題的機會，學生們除了學科的學習，特色課程也兼顧。

成功國中今年教育會考成績5A人數達233人，創下歷年新高。該校學生鍾承佑不因重度腦性麻痺的限制，勤學不輟，會考作文5級分，適性安置也上縣立六家高中，好學精神堪為學子表率。

教育局提醒，若考生對成績有疑慮，可在6月11、12 日，每日9點到下午4點至竹苗考區試務會（國立苗栗高中）申請成績複查。教育局6月20至25日上班時間，提供考生及家長免試入學志願選填，電話：03-5596573轉21。分發結果將於7月9日公告，並於7月11日至各錄取學校辦理報到。

峨眉國中實驗教育讓孩子有自主學習的空間和研究專題的機會，學生們除了學科的學習，特色課程也兼顧。 （新竹縣政府教育局提供）

鳳岡國中積極推動會考減C、達B、增A學力提升方案。（新竹縣政府教育局提供）

員東國中球技精湛的宇恩毅，會考前在老師個別輔導下埋首苦讀，最終考出5B3+的成績，超越自己。（新竹縣政府教育局提供）

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