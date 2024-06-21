新豐爆發穗頸稻熱病 「空包彈」減產

新竹縣新豐鄉近日傳出水稻大面積爆發穗頸稻熱病感染，鄉長徐煒傑昨天勘災。（記者黃美珠攝）

2024/06/21 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐鄉近日傳出水稻大面積爆發穗頸稻熱病感染，因時近一期收成，在普遍都有生產履歷機制下，農民不敢貿然施藥防治，預估每公頃將至少減產一千台斤到一千五百台斤。鄉長徐煒傑昨天勘災，允諾即日起受理農民陳報受害狀況，將轉報給縣府爭取中央是否機制補償。

公所受理陳報農損 爭取補償

新豐青農劉政雨說，新豐約有一千三百公頃的稻田，這次的穗頸稻熱病來襲正逢稻米入漿時期，各農戶受害面積輕微的有兩成，嚴重的、已有超過五成受害。

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原本該是粒粒金黃、飽滿的穀穗，如今染病變得青黃不接，粒粒乾枯甚至轉白成了「空包彈」。

劉政雨說，水稻出穗前農民一般就有噴藥防治過，畢竟穗頸稻熱病好發期多是水稻入漿前，這次卻罕見發生在入漿時期。現在就快收割了，如果再次用藥，除了額外追加成本，在新豐稻米幾乎都有生產履歷下，農友們也擔心會有不良影響。

縣府農業處農糧科表示，水稻依農業保險法有「水稻收入保險」，可以救助補償因天然災害或其他事故導致被保險區水稻平均產量減少的問題；等於一旦發生了，農民可以獲得出險理賠。未來也會輔導農友嘗試改種具有抗稻熱病的品種，以作為防治的新方法。

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