竹縣聯合服務處開幕 陳培瑜盼促進地方教育文化發展

民進黨不分區立委陳培瑜、民進黨新竹縣黨部今（1）日舉辦聯合服務處開幕活動，未來希望透過委員的專業協助，讓文化教育資源引流到地方。（記者廖雪茹攝）

2024/04/01 18:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨不分區立委陳培瑜、民進黨新竹縣黨部今（1）日舉辦聯合服務處開幕活動，除有民進黨中央黨部代表及地方黨部黨公職應邀出席外，並有教育文化相關民間團體代表到場參與，陳培瑜與大家分享地方文化史讀物，希望大家能更認識新竹縣的多元文化。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，非常推薦溫暖專業的陳培瑜委員認養新竹縣，竹北是一座年輕的科技城市，跟竹北多數的市民一樣，委員也來自科技業家庭，是一位科技媽媽，對於教育文化的重視跟他非常契合，相信透過委員的專業協助，讓文化教育資源引流到地方。未來也會與委員好好合作，在科技、教育、文化各方面持續努力，讓新竹縣更好。

陳培瑜表示，為促使台灣教育文化持續進步，她選擇認養新竹縣選區，盼以個人過往從事教育文化工作的經驗，替新竹縣教育文化產業盡一份心力。

今日聯合服務處開幕活動，除了邀請民進黨中央黨部及地方黨部黨公職等與會外，陳培瑜並邀請到教育文化相關的民間團體，人本教育基金會新竹分會及敦煌書局的夥伴參與，她也期待接下來在新竹縣選區，與民間團體有更進一步議題或政策上的討論或交流。

開幕活動中，陳培瑜以其個人推廣閱讀的專長，分享新竹地方文化史讀物－小天下出版的「柿子色的街燈」。透過作者筆下充滿童趣的故事，帶領與會者認識書中所述油桐花、九降風、柿餅等富含新竹地方特色的風土元素。

陳培瑜還以簡單的客家話與大家交流，希望持續透過閱讀教育及文化推廣的方式，讓大家能更認識新竹縣多元族群的民情、瞭解新竹縣多元文化的魅力。

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