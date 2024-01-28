中國淘寶貨偽裝我標檢局合格品轉手賣 黑心賣家GG了

黑心賣家中國網站批進充電器，偽裝我標檢局合格轉手賣，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/01/28 17:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣甘姓男子異想天開，從中國淘寶網以每個450元低價買進中國製充電器，為了欺騙消費者，竟在蝦皮拍賣網假裝標記我國經濟部標準檢驗局檢驗標誌，讓消費者以為該商品是已檢驗合格的產品，再以每個589元賣出，大賺黑心錢，經消費者發現有異向標檢局檢舉，全案才爆發，新竹地院依販賣虛偽標記商品罪將甘男判刑，且沒收犯罪所得。

法官調查，曾犯妨害農工商罪的新竹縣甘姓男子，經新竹地檢署檢察官緩起訴處分，於去年3月11日期滿，竟仍不知悔改，於9天後即去年3月20日即故態復萌，以每個新臺幣450元價格，在淘寶網站向中國某廠商訂購輸入10個充電器後，明知並未向我國經濟部標準檢驗局申請檢驗取得商品檢驗標識，竟意圖欺騙他人，在蝦皮拍賣網站，以每個589元價格販賣，並在販賣網頁「BSMI」欄位上，虛偽標記商品檢驗標識，用以表示該商品係經標檢局檢驗合格，以此方式對外販售予瀏覽網頁的不特定民眾，共計售出4個充電器，足生損害於標檢局就商品品質管理之正確性。

事後有買家在拍賣網站發現後，向標檢局檢舉，當局始悉上情，案經標檢局函請新竹地檢署偵辦起訴。

法官審酌甘男於蝦皮拍賣網站販賣產品，竟虛偽登載這些產品已被經濟部標準檢驗局認證之資訊，顯然欠缺法治觀念，且足生損害於經濟部標準檢驗局對於商品品質管理之正確性，最後依犯販賣虛偽標記商品罪處拘役30日，得易科罰金，犯罪所得2356元沒收。

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