橫山沙坑地區7旬總舖師獻手藝 竹縣高齡智慧傳承活動登場

新竹縣政府社會處邀請沙坑在地70歲總舖師徐秀娥女士，將她的手藝、智慧及經驗傳授給大家。（新竹縣政府提供）

2024/08/02 17:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣橫山鄉沙坑地區過去曾是全國響噹噹知名的辦桌村，全盛時期有超過30家的總舖師，傳承客家特有的四炆四炒，但隨著辦桌需求減少，這項技術漸漸式微。新竹縣政府社會處鼓勵高齡智慧傳承，結合社團及社區於8月至9月辦理4場次辦桌活動。

首場活動，今（2日）於橫山沙坑兒少據點熱鬧登場，社會處邀請沙坑在地70歲總舖師徐秀娥女士，將她的手藝、智慧及經驗傳授給大家，教導參與者學習刀工、擺盤及客家烹飪文化。縣長楊文科表示，活動導入專業團隊，不僅傳承社區產業，也展現客家人好客的精神。

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社會處長陳欣怡表示，有位參加者分享，他的雙胞胎孫子說學校的餐點比他煮得好吃，原來孫子就讀沙坑國小，學校廚工媽媽是徐秀娥女士，她服務40年，廚藝精湛，深受學生歡迎，去年更代表新竹縣參加第六屆台灣學校營養午餐比賽。

徐秀娥說，以前常利用假日去辦桌，貼補家用，在辦桌文化全盛時期一年辦桌高達1000桌。

社會處表示，配合行政院高齡社會白皮書自主、自立、共融、永續等四大發展願景，今年規劃以「不老長健」與「青銀共融」為老人福利創新服務的推動主軸，感謝台灣集中保管結算所公司贊助60萬元，結合學界、青年學生、民間單位及照顧關懷據點等，辦理講座、青銀共融活動、運用社區高齡者智慧及經驗方案。

其中高齡智慧傳承活動，結合新竹縣紅十字會及橫山鄉沙坑社區發展協會，客家辦桌文化共4場次，將分別於橫山沙坑兒少據點、橫山田寮社區、橫山福興社區、芎林兒少據點辦理。

橫山鄉沙坑地區的客家料理色香味俱全。 （新竹縣政府提供）

新竹縣橫山鄉沙坑地區過去曾是全國響噹噹知名的辦桌村，縣府社會處鼓勵高齡智慧傳承，結合社團及社區於8月至9月辦理4場次辦桌活動。 （新竹縣政府提供）

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