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軍備局戰鬥背心招標案 廠商以中國貨冒充重判

備局招標戰鬥背心等弊案，楊姓負責人被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

備局招標戰鬥背心等弊案，楊姓負責人被橋頭地院判刑。（記者鮑建信攝）

2023/09/06 22:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕軍備局招標戰鬥背心等標案，攻衛、典客等公司楊姓實際負責人涉嫌自中國進口原料，竟冒充是歐洲進口，甚至聯合其他廠商圍標，初估獲利高達3、4千多萬元，依違反政府採購法等罪，判處楊有期徒刑5年半，併科罰金50萬元。

判決書指出，2017年起至2018年間止，國防部軍備局生產製造中心第205廠先後辦理「吸震片1700組」、「戰鬥背心8項」、「戰鬥背心4項案」、「吸震片12000組」、「吸震片63000組」、「戰鬥背心12項」等採購案。

協力廠商攻衛、典客等公司楊姓實際負責人明知販售的吸震片材質為聚氨酯（簡稱PU），原料由中國地區進口，並非由歐洲進口，涉嫌偽造不實資料，向承攬軍方標案的公司謊稱販售的吸震片材質為聚乙烯發泡材料（簡稱PE），且原料為歐洲進口，致使對方誤信符合軍方規格而簽約。

此外，楊並聯合其他廠商，涉嫌以圍標手法，承包軍備局其他標案，初估獲利高達3、4千萬元。今年6月間，檢調辦案人員大舉搜索，依詐欺、偽造文書、違反政府採購法等罪，移送橋頭地檢署偵辦，承辦檢察官偵訊後，下令50萬元交保。

橋頭地院日前審理終結，依違反政府採購法等罪，判處楊有期徒刑5年6月，其餘4人判處10月至1年不等徒刑，其中有3人獲緩刑，仍可上訴。

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