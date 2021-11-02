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    1.5億學網採購竟用中國貨 教育部驗收不過減價9成5

    教育部對外招標1.5億元學術網路建設優化案，亞太電信誤用「原產地為中國」的被動式元件，遭判定驗收不通過，減價9成5。（資料照）

    教育部對外招標1.5億元學術網路建設優化案，亞太電信誤用「原產地為中國」的被動式元件，遭判定驗收不通過，減價9成5。（資料照）

    2021/11/02 20:49

    〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部今（2）日表示，109年對外招標「教育部台灣學術網路（TANet）暗光纖暨骨幹網路基礎建設優化設備採購案」，並由亞太電信近1.5億元得標架設，不料今年2月驗收發現，有元件產地來自中國，教育部找專家認定無明顯資安風險，但明顯違約，近期確定採減價9成5收受該案。

    教育部表示，為了確保資訊安全及品質要求，上述採購案中除了規定不得採用中國廠牌，更加訂「原產地不得來自中國」等高標準，亞太電信今年2月24日完工驗收，但發現其違反契約，4月29日驗收不合格。

    而針對資安疑慮，教育部針對此案，邀集行政院資安處、專家學者研商，因本案所採購元件屬被動式，經專家仔細評估相關資安風險，因元件本身無控制網路連線及運算功能，應無資安風險。

    另，教育部指出，亞太採購的供應商是美國思科公司，經查其是美國政府認證的乾淨網路供應商，產品都通過FIPS等資安驗證，受到歐美各國政府及民間企業採用，資安應無疑慮。

    教育部說，因亞太違約事實明確，依合約對違約項目扣減95％金額減價收受，10月25日發函告知，但為顧及台灣學術網路正常運作，以利師生線上學習等，加上資安專家認定無資安風險，產品供應商為通過檢驗的美國廠商等，認定亞太交付的產品不妨礙安全及使用需求。

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