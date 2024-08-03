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（竹縣）湖口、新豐 爭取新竹產業園區回饋

經濟部新竹產業園區年產值持續成長，卻缺乏回饋地方的機制。 （記者廖雪茹攝）

經濟部新竹產業園區年產值持續成長，卻缺乏回饋地方的機制。 （記者廖雪茹攝）

2024/08/03 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口和新豐兩鄉鄉長及在地議員們抱怨，經濟部新竹產業園區年產值概估六千五百億元，就業人口近七萬人，經濟持續成長，但也長期帶來交通和環境的影響，卻缺乏回饋地方的機制，希望新竹縣政府和立委積極向中央爭取。

對此，立委徐欣瑩表示，新竹產業園區創造很高產值，挹注中央稅收，對周邊產生的許多問題，卻是由新豐鄉、湖口鄉來承擔。她將全力的向中央爭取，讓經濟成長反映在當地基礎建設上。

竹縣府產業發展處表示，經縣府函文反映，經濟部產業園區管理局回覆，管理基金主要是負責下轄產業園區業務的推動費用，包含公共設施維護等，目前沒有回饋的機制。

經濟部管轄 指目前沒回饋機制

湖口鄉長吳淑君表示，新竹科學園區每年會提撥經費回饋地方，但是已設置近五十年的新竹產業園區，地方回饋一毛也沒有。吳淑君和新豐鄉長徐煒傑及多位議員都抱怨，因廠商就業人口多，尖峰時段除了帶來國道一號湖口交流道和台一線周邊交通壅塞，也帶來空氣和茄苳溪等污染，長期影響生態環境。

新竹產業園區服務中心表示，產業園區和科學園區，在設立依據、管理權責、基金來源和費率基準等面向都不同。新竹產業園區由經濟部產業園區管理局管轄，主要依土地面積向廠商收取維護費，服務中心負責園區內的公設維護；至於區內廠商的環保、消防、勞工和建管等都是由新竹縣政府審核。產業園區未有地方回饋的相關機制，全國都一致。

而新竹科學園區則是科技部國科會管轄，園區內公設和廠商各項事務主要由管理局負責，依管理費收取辦法視廠商的營業額作為基準，且訂有補助地方政府建設經費處理原則。

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