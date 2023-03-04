首屆竹22慈善公益超級馬拉松 捐30萬溫暖寶山德蘭兒童中心

新竹縣首屆竹22慈善公益超級馬拉松今天在竹22線上溫暖、熱情起跑。（跑者邱昱甯提供）

2023/03/04 15:34

〔記者黃美珠／新竹報導〕第1屆竹22慈善公益超級馬拉松今天在竹北市五福宮停車場起跑，跑道就是橫跨竹北、芎林2地的的竹22線，共有350名跑者分別挑戰58、或是100公里，跑者的報名費全額以跑者的個人名義捐給寶山鄉德蘭兒童中心，總共捐出30萬溫暖德蘭的院童。

這場由新竹縣體育會指導、錸德竹22晨跑團、新竹縣竹22運動發展協會主辦的首屆竹22慈善公益超級馬拉松，賽前就已經由跑者自由募捐20多萬，今天又有跑者跟台耀科技員工響應，善款總共有30萬，將由新竹縣體育會理事長田耕豪、竹22運動發展協會理事長許家彰、以及錸德竹22晨跑團社長范源金等代表致贈給德蘭兒童中心。

跑友們說，竹22線是臨近竹北高鐵的休閒運動秘境，跑者可以延著水圳，徜徉在美麗的田野風光間，視野遼濶，景致怡人，不僅慢跑，也適合騎單車。

正值春耕，但是沿線還有些田地仍處於休耕中，田裡滿滿的波斯菊、油菜花以及向日葵，迎風搖曳，在這裡運動很有浪漫的fu。

除了跑友解囊助弱，還有些人是自發性的贊助羊肉火鍋、紅豆餅、滷味、控肉等，讓跑者在基本的飲水、餅乾等補給品外，還有豐盛的不同選擇。

許家彰說，疫情降溫了，社會除了經濟需要振興，還有一群弱勢朋友需要大家的關懷。因此竹22運動發展協會結合「動就對」路跑團、新竹瘋路跑社、台積電慢跑社等在地跑團共同舉辦這場慈善馬拉松，就是想要凝聚眾人力量送暖給需要的人們。

錸德竹22晨跑團社長范源金、副社長林明峯說，跑友們在短短2週就募得30萬，幫助德蘭院童，更希望藉著這場超級馬拉松活動把竹22線美麗的田園風景與賽道介紹到世人眼前。

新竹縣首屆竹22慈善公益超級馬拉松今天在竹22線上溫暖、熱情起跑。（跑者邱昱甯提供）

新竹縣首屆竹22慈善公益超級馬拉松今天在竹22線上溫暖、熱情起跑。（跑者邱昱甯提供）

新竹縣首屆竹22慈善公益超級馬拉松賽事發起的靈魂人物，由右至左為錸德路跑社副社長林明峯、竹22運動協會理事長許家璋、錸德路跑社長范源金、以及3支運動協會會長蔡佾錩。（跑者邱昱甯提供）

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