美國女子連續23天挑戰超級馬拉松 創世界紀錄

美國佛州日前則傳出，有名女子在23天內完成了23項馬拉松，平均每天要跑超過50公里，驚人創舉也創下連續挑戰馬拉松的紀錄。（圖擷自IG）

2023/03/04 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕不少喜歡運動的人都喜歡參加運動賽事來自我挑戰，在美國佛州日前則傳出，有名女子在23天內完成了23項馬拉松，平均每天要跑超過50公里，驚人創舉也創下連續挑戰馬拉松的紀錄。

綜合外媒報導，美國佛州有位名為梅根‧卡西迪（Megan Cassidy）的41歲女子，她在去年12月17日至今年的1月8日間，於23天內完成了23項超級馬拉松賽事，平均每天會跑31.1英里（約50公里），這項創舉讓她獲得金氏世界紀錄。

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報導指出，先前梅根曾有連續22天的紀錄，此次的挑戰目標也是為了打破先前的紀錄，她表示這次挑戰最困難的，是在最初幾天很難攝取足夠的食物，因為大腦會告訴她不餓。她也感謝男友在挑戰過程中提供幫助，讓她能夠每天都補充足夠的能量，最終才能順利完成這次的挑戰。

梅根在個人IG發文時也透露，她在大約3週的時間裡共跑了約712英里（約1146公里），並表示非常享受這段挑戰過程，並透露完成挑戰後有一些新的想法。後續她也持續更新練跑的紀錄，用實際行動印證，她認為自己可以一直奔跑下去的說法。

美國佛州有位名為梅根‧卡西迪的41歲女子，她在去年12月17日至今年的1月8日間，於23天內完成了23項超級馬拉松賽事，平均每天會跑31.1英里（約50公里）。（圖擷自IG）

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