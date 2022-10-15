尖石溫泉季開跑 秀巒溫泉會館11/4開張 霞喀羅賞楓首採總量管制

尖石鄉公所表示，溫泉季即日起到12月25日止，凡於本鄉民宿、溫泉、餐廳及露營區等30多家指定的合作店家消費，不限消費金額皆可獲得限量摸彩券。（記者廖雪茹攝）

2022/10/15 22:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉溫泉季開跑！尖石鄉公所表示，「浴見幸福尖石溫泉季」即日起到12月25日，凡在指定的合作店家消費者，不限消費金額皆可參與摸彩活動；期待多時的秀巒溫泉會館已預定11月4日開幕，連同霞喀羅國家步道賞楓季總量管制接駁一併啟用，邀請民眾一起上山泡湯、賞楓。

尖石鄉長曾國大表示，今年溫泉季10月1日起開跑，凡於活動指定的民宿、溫泉、餐廳及露營區等30多個合作店家消費，不限消費金額都可獲得業者提供的抽獎券，限量2萬張，有湯屋券、住宿券等逾200個好禮，12月27日上午10點於臉書粉專「尖石鄉旅遊網」線上直播抽獎。

建設課長劉經邦說，歷經10多年的努力，重新整建的秀巒溫泉會館，已完成各項法定程序，將在11月4日開幕；會館擁有8間湯屋和2座露天大眾浴池，採委外經營方式，提供遊客泡湯的新選擇！開幕當天將同步啟動霞喀羅國家步道賞楓季接駁活動。

為兼顧旅遊品質和部落居民生活，公所今年首度執行賞楓季總量管制措施，11月4日起至明年2月28日止，每週五、六、日及國定假日的上午6點到傍晚6時，於錦路岔路口到養老登山口，即竹60線34公里處起管制，以避免聯外道路狹隘及停車空間有限，而造成壅塞。

每日限定148輛汽車進入，入山前請先於網路預約、取得通行證進入養老部落的公、私立停車場停車；若額滿，則須於秀巒—控溪部落轉運站搭乘接駁車，試營運期間暫不收費，每週五1小時1班，每週六日及國定假日15到30分鐘1班。由於會車困難，限住宿者的中巴車輛可持通行證進入。新竹縣政府預計下週公告交通管制，屆時公所也會在官網及臉書紛專公告開放預約。

尖石鄉公所表示，溫泉季即日起到12月25日止，凡於本鄉民宿、溫泉、餐廳及露營區等30多家指定的合作店家消費，不限消費金額皆可獲得限量摸彩券。（記者廖雪茹攝）

進入秋冬賞楓季，尖石鄉公所今年首度執行霞喀羅國家步道賞楓季總量管制接駁措施。（記者廖雪茹攝）

尖石鄉公所今年首度執行霞喀羅國家步道賞楓季觀光接駁，11月4日起至明年2月28日止的每週五、六、日及國定假日，遊客可於秀巒—控溪部落轉運站搭乘免費接駁車前往養老登山口。（尖石鄉公所提供）

尖石鄉令人期待多時的秀巒溫泉會館預定11月4日開幕。（尖石鄉公所提供）

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