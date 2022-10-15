為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    尖石溫泉季開跑 秀巒溫泉會館11/4開張 霞喀羅賞楓首採總量管制

    尖石鄉公所表示，溫泉季即日起到12月25日止，凡於本鄉民宿、溫泉、餐廳及露營區等30多家指定的合作店家消費，不限消費金額皆可獲得限量摸彩券。（記者廖雪茹攝）

    尖石鄉公所表示，溫泉季即日起到12月25日止，凡於本鄉民宿、溫泉、餐廳及露營區等30多家指定的合作店家消費，不限消費金額皆可獲得限量摸彩券。（記者廖雪茹攝）

    2022/10/15 22:44

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉溫泉季開跑！尖石鄉公所表示，「浴見幸福尖石溫泉季」即日起到12月25日，凡在指定的合作店家消費者，不限消費金額皆可參與摸彩活動；期待多時的秀巒溫泉會館已預定11月4日開幕，連同霞喀羅國家步道賞楓季總量管制接駁一併啟用，邀請民眾一起上山泡湯、賞楓。

    尖石鄉長曾國大表示，今年溫泉季10月1日起開跑，凡於活動指定的民宿、溫泉、餐廳及露營區等30多個合作店家消費，不限消費金額都可獲得業者提供的抽獎券，限量2萬張，有湯屋券、住宿券等逾200個好禮，12月27日上午10點於臉書粉專「尖石鄉旅遊網」線上直播抽獎。

    建設課長劉經邦說，歷經10多年的努力，重新整建的秀巒溫泉會館，已完成各項法定程序，將在11月4日開幕；會館擁有8間湯屋和2座露天大眾浴池，採委外經營方式，提供遊客泡湯的新選擇！開幕當天將同步啟動霞喀羅國家步道賞楓季接駁活動。

    為兼顧旅遊品質和部落居民生活，公所今年首度執行賞楓季總量管制措施，11月4日起至明年2月28日止，每週五、六、日及國定假日的上午6點到傍晚6時，於錦路岔路口到養老登山口，即竹60線34公里處起管制，以避免聯外道路狹隘及停車空間有限，而造成壅塞。

    每日限定148輛汽車進入，入山前請先於網路預約、取得通行證進入養老部落的公、私立停車場停車；若額滿，則須於秀巒—控溪部落轉運站搭乘接駁車，試營運期間暫不收費，每週五1小時1班，每週六日及國定假日15到30分鐘1班。由於會車困難，限住宿者的中巴車輛可持通行證進入。新竹縣政府預計下週公告交通管制，屆時公所也會在官網及臉書紛專公告開放預約。

    尖石鄉公所表示，溫泉季即日起到12月25日止，凡於本鄉民宿、溫泉、餐廳及露營區等30多家指定的合作店家消費，不限消費金額皆可獲得限量摸彩券。（記者廖雪茹攝）

    尖石鄉公所表示，溫泉季即日起到12月25日止，凡於本鄉民宿、溫泉、餐廳及露營區等30多家指定的合作店家消費，不限消費金額皆可獲得限量摸彩券。（記者廖雪茹攝）

    進入秋冬賞楓季，尖石鄉公所今年首度執行霞喀羅國家步道賞楓季總量管制接駁措施。（記者廖雪茹攝）

    進入秋冬賞楓季，尖石鄉公所今年首度執行霞喀羅國家步道賞楓季總量管制接駁措施。（記者廖雪茹攝）

    尖石鄉公所今年首度執行霞喀羅國家步道賞楓季觀光接駁，11月4日起至明年2月28日止的每週五、六、日及國定假日，遊客可於秀巒—控溪部落轉運站搭乘免費接駁車前往養老登山口。（尖石鄉公所提供）

    尖石鄉公所今年首度執行霞喀羅國家步道賞楓季觀光接駁，11月4日起至明年2月28日止的每週五、六、日及國定假日，遊客可於秀巒—控溪部落轉運站搭乘免費接駁車前往養老登山口。（尖石鄉公所提供）

    尖石鄉令人期待多時的秀巒溫泉會館預定11月4日開幕。（尖石鄉公所提供）

    尖石鄉令人期待多時的秀巒溫泉會館預定11月4日開幕。（尖石鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮太平洋溫泉季「歡迎來抽特斯拉、黃金」 為震後觀光助跑
    2022/10/14 22:31

    花蓮太平洋溫泉季「歡迎來抽特斯拉、黃金」 為震後觀光助跑
    百萬網紅也來泡美人湯！ 南投溫泉季北港溪溫泉嘉年華登場
    2022/10/01 18:52

    百萬網紅也來泡美人湯！ 南投溫泉季北港溪溫泉嘉年華登場

    來臺東慢食節感受魔幻的香氣盛宴
    霞喀羅古道尖石端聯外道路改善竣工 上山避暑最涼快！
    2022/07/14 18:46

    霞喀羅古道尖石端聯外道路改善竣工 上山避暑最涼快！
    新竹縣不只縣府辦跨年 尖石鄉也有晚會迎新年
    2021/12/20 18:33

    新竹縣不只縣府辦跨年 尖石鄉也有晚會迎新年

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    新竹縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播