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    首頁　>　新竹縣

    林為洲︰當選啟動DRTS、讓竹北行得更友善

    國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲主張，他若當選竹北市長，將在竹北啟動DRTS，讓全竹北可以行得更友善。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲主張，他若當選竹北市長，將在竹北啟動DRTS，讓全竹北可以行得更友善。（記者黃美珠攝）

    2022/10/06 14:03

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲今天宣佈，承接縣府9月初起讓持敬老愛心卡的鄉親長輩也可以搭乘小黃4大車隊，他「許願」，只要他選上竹北市長，他會立刻在竹北市啟動 DRTS～「需求反應式運輸服務」，搭配現有的市民免費公車，讓所有市民不用花太多的時間去等候免費公車，這對交通資源相對不足的竹北西區住民將更為便捷。

    林為洲說， DRTS就是「需求反應式運輸服務」，顧名思義就是哪裡有需求，透過反應而獲得交通運輸的服務。

    林為洲說，竹北西區仍屬於人口密度低的非都市化地帶，運輸需求低且分散，因此一般固定路線固定班次的公共運輸服務，常因承載率低使業者營運虧損，造成該區公共運輸班次少。

    現有行經竹北西區的公車，就免費市民公車部分僅有62、63、65、68號，每班班次到站間隔時間太長，很多當地鄉親反映大眾運輸的候車很不方便，往往要等30分鐘以上才有1班。

    林為洲認為推動DRTS～「需求反應式運輸服務」政策上路，可以打造更彈性的運輸服務，以彈性路線、固定班次方式，乘客只要事先打電話到派遣中心預約搭車時間、地點，派遣中心就會負責安排路線接駁，用小巴或計程車代替公車，降低營運成本，也有效提升偏鄉的公共運輸效率。

    林為洲說，竹北是充滿活力的城市，有著高樓林立的一面，也有農村氣息的一面，照顧城市的每個地方，是市長的責任。所以只要他當選，一定努力讓竹北的每一角落出門都很便利，讓竹北東、西區沒有距離。

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