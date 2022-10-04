竹縣+1279 雙十連假開設專診接種流感、次世代疫苗

新竹縣政府公布4日疫情概況。（竹縣府提供）

2022/10/04 18:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府衛生局今（4日）表示，10月8日至10月10日雙十連假期間連續3天，由13鄉鎮市衛生所及51家合約院所，開設流感疫苗接種專診，提供符合第一階段公費流感疫苗接種對象總計有118個場次，採隨到隨打方式，莫德納次世代雙價疫苗同時接種服務（左流右新），請民眾多加利用。

衛生局指出，今年第一階段公費流感疫苗對象，包括65歲以上長者、19歲至64歲高風險慢性病患、6個月內嬰兒之父母及幼兒園托育人員及托育機構專業人員、孕婦及滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、學生（國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生）、醫事人員及衛生等防疫相關人員、重大傷病及罕見疾病患者、安養長照機構、禽畜養殖業及動物防疫相關人員等。

65歲以上長者流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可於同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

另外，衛生局規劃於10月7日至10月8日上午，連續2天開設COVID-19疫苗社區接種專案，分別由新仁醫院及大安醫院醫護團隊，在竹北市中興里集會所及新竹縣婦幼館開設社區接種站，提供50歲以上民眾、醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員，以及18歲以上免疫不全及免疫力低下者，接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗、12歲以上Novavax疫苗、出生滿6個月到5歲嬰幼兒莫德納及輝瑞BNT疫苗，現正開放線上預約中且尚有名額，查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068&_CSN=226。

衛生局表示，中央今（4日）公布新竹縣新增1279例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土案例，分別為624名男性、655名女性，年齡分布在0歲至94歲，12歲以下197名、65歲以上122名，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占66%。

新增1279例分布在竹北市516例、竹東鎮258例、湖口鄉169例、新豐鄉101例、新埔鎮44例、關西鎮63例、芎林鄉35例、橫山鄉24例、寶山鄉23例、北埔鄉13例、峨眉鄉5例、尖石鄉25例、五峰鄉3例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前竹縣居家隔離1550人、居家照護列管人數4404人。統計至10月3日，新竹縣累計確診人數178131人。

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新竹縣衛生所公費流感疫苗及莫德納雙價疫苗接種時間表。（竹縣府提供）

新竹縣衛生所公費流感疫苗及莫德納雙價疫苗接種時間表。（竹縣府提供）

新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

新竹縣政府提醒落實防疫護安康。（竹縣府提供）

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