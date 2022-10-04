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    竹縣+1279 雙十連假開設專診接種流感、次世代疫苗

    新竹縣政府公布4日疫情概況。（竹縣府提供）

    新竹縣政府公布4日疫情概況。（竹縣府提供）

    2022/10/04 18:54

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府衛生局今（4日）表示，10月8日至10月10日雙十連假期間連續3天，由13鄉鎮市衛生所及51家合約院所，開設流感疫苗接種專診，提供符合第一階段公費流感疫苗接種對象總計有118個場次，採隨到隨打方式，莫德納次世代雙價疫苗同時接種服務（左流右新），請民眾多加利用。

    衛生局指出，今年第一階段公費流感疫苗對象，包括65歲以上長者、19歲至64歲高風險慢性病患、6個月內嬰兒之父母及幼兒園托育人員及托育機構專業人員、孕婦及滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、學生（國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生）、醫事人員及衛生等防疫相關人員、重大傷病及罕見疾病患者、安養長照機構、禽畜養殖業及動物防疫相關人員等。

    65歲以上長者流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可於同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

    另外，衛生局規劃於10月7日至10月8日上午，連續2天開設COVID-19疫苗社區接種專案，分別由新仁醫院及大安醫院醫護團隊，在竹北市中興里集會所及新竹縣婦幼館開設社區接種站，提供50歲以上民眾、醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員，以及18歲以上免疫不全及免疫力低下者，接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗、12歲以上Novavax疫苗、出生滿6個月到5歲嬰幼兒莫德納及輝瑞BNT疫苗，現正開放線上預約中且尚有名額，查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060&sms=10068&_CSN=226

    衛生局表示，中央今（4日）公布新竹縣新增1279例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土案例，分別為624名男性、655名女性，年齡分布在0歲至94歲，12歲以下197名、65歲以上122名，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占66%。

    新增1279例分布在竹北市516例、竹東鎮258例、湖口鄉169例、新豐鄉101例、新埔鎮44例、關西鎮63例、芎林鄉35例、橫山鄉24例、寶山鄉23例、北埔鄉13例、峨眉鄉5例、尖石鄉25例、五峰鄉3例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前竹縣居家隔離1550人、居家照護列管人數4404人。統計至10月3日，新竹縣累計確診人數178131人。

    相關連結請見︰

    流感疫苗接種合約醫療院所名單竹縣疫苗地圖竹縣疫苗預約入口網6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢6個月以上BNT疫苗合約院所查詢新仁醫院疫苗預約入口網大安醫院疫苗預約入口網

    相關新聞請見︰

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    新竹縣衛生所公費流感疫苗及莫德納雙價疫苗接種時間表。（竹縣府提供）

    新竹縣衛生所公費流感疫苗及莫德納雙價疫苗接種時間表。（竹縣府提供）

    新竹縣衛生所公費流感疫苗及莫德納雙價疫苗接種時間表。（竹縣府提供）

    新竹縣衛生所公費流感疫苗及莫德納雙價疫苗接種時間表。（竹縣府提供）

    新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

    新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

    新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

    新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

    新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

    新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

    新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

    新竹縣「111年度流感疫苗接種計畫」10月8日-10日開診合約醫療院所名冊。（竹縣府提供）

    新竹縣政府提醒落實防疫護安康。（竹縣府提供）

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