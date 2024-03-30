大新竹輕軌計畫 明年提可行性研究

大新竹輕軌優先路網

2024/03/30 05:30

竹市府主動表達擔任主政單位整合 除竹市紅線也納入竹縣藍線

〔記者洪美秀／新竹報導〕行政院推動「桃竹苗大矽谷計畫」，在交通運行部分，交通部鐵道局廿七日邀集新竹市府、新竹縣府共商「新竹縣市輕軌計畫整合」議題，會中竹市府主動請纓擔任主政單位，整合新竹縣、市輕軌可行性研究報告，預計明年一月提報交通部審查，加速推動大新竹輕軌計畫，以因應未來可能的交通需求，發揮最大運輸效能。

火車站出發 接台鐵六家高鐵支線

市府交通處表示，園區從業人口與私人運具持續成長，新竹縣、市積極合作提出交通改善方案，但改善效果有限，必須透過縣市整合打造全新輕軌路網，紓解園區長期以來的交通問題。對此，竹市府在會中主動表達同意擔任竹市輕軌紅線、竹縣輕軌藍線優先路網可行性研究報告整合的主政單位。

交通處指出，目前暫行規畫的路線，竹市屬紅線路段，全長十．二公里、總造價約三五四．八二億，共設十二站，採全高架化施工，會從市區火車站出發，沿食品路及光復路進竹科園區新安路，再到介壽路進新莊車站，銜接台鐵六家高鐵支線段進竹北市。

至於紅線路段跨越頭前溪到高鐵新竹站的竹北市路段，也會與新竹縣府再進行整合及規畫，朝大新竹輕軌進行可行性研究評估。

到高鐵新竹站延伸至竹北 提高運量

交通處表示，交通部鐵道局在會中也允諾將循程序協助新竹縣、市，向交通部爭取可行性研究報告整合規劃所需經費，並在規劃階段由兩縣市邀請鐵道局出席相關工作會議，預計二○二五年第一季完成大新竹輕軌計畫可行性研究報告，再提送交通部審查。

交通處表示，未來大新竹輕軌除有新竹市的紅線，也會納入新竹縣的藍線，不僅到高鐵新竹站，更可能延伸進竹北市區，藉此提高大新竹輕軌的運量，並透過下半年會執行的大新竹輕軌先導公車運行，培養輕軌運量，市府後續就會公開上網招標，由得標的規畫顧問公司進行紅線與藍線的整體可行性評估。

涵蓋新竹縣市的大新竹輕軌可行性研究評估，將由竹市主政整合做可行性研究報告，預計明年一月初提報交通部審查，其中竹市紅線路段會從新竹車站當起點。（記者洪美秀攝）

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