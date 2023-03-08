竹市光復路一段525巷 擬調撥車道

改善園區交通，新竹市府擬試辦光復路1段525巷時效性單行管制的調撥車道政策。 （記者洪美秀攝）

2023/03/08 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處日前召開交通改善小組第二次會議，針對園區的交通狀況，決議優先改善介壽路與金山街口易肇事路口，並擬試辦光復路一段五二五巷的時效性單行管制調撥車道政策，目前已啟動相關的前置規畫作業。

市長高虹安說，在推行光復路一段五二五巷試辦時效性單行管制調撥車道計畫前，會先與附近里民、科管局、學校溝通；也會與科管局、實驗中學研議，可能試辦家長接送臨停區內部化，以減少接送車流。

交通處表示，依據車流，上午尖峰時段從光復路市區及竹東方向進介壽路的車輛，每小時超過三千五百輛車，而從光復路一段五二五巷右轉介壽路進園區車輛約一千兩百輛，從金山街左轉介壽路進園區的車輛約一千一百輛，導致介壽路尖峰車流近六千輛，並造成光復一段五二五巷常因介壽路與金山街口瓶頸，排隊車輛嚴重回堵到鎮安宮，而介壽路車流也回堵到光復路一段，成為打結路段。

流量調查發現，光復路一段五二五巷上午尖峰流量，往園區方向車流量占八十四％，已趨近實施調撥車道條件。另介壽路與金山街口去年發生卅二件事故，是竹市前五大易肇事路口，多因路口過大，車輛通過時間長、衝突點多，也因機車待轉空間過小、車流量大，機車外溢與車行動線衝突，導致交通事故。

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