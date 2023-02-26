竹市學區劃分 「全國最富」關新里受關注

新竹市「關新里」居民近期自發寫連署書，表達維持學區現狀立場。（記者洪美秀攝）

2023/02/26 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處二二八當天將舉行學區劃分公聽會，有地方社團將提就近入學訴求，有全國「最富里」之稱的「關新里」居民近期也在社區發起陳情連署書，希望維持學區現狀立場，已收到數百份連署簽名，連署書表達學區應維持現狀的訴求也曝光。

里民連署要求學區維持現狀

這份連署書已放在關新里超過十五個大型社區大廳，吸引數百名家長及住戶簽名連署，連署書以捍衛關新里國中小學區就讀權益，不被調整分割，並以保留維持光武、新科共同學區範圍為陳情連署訴求，內容包括有里民認為應尊重原已在學區內的居民就學權利，不該因後來新建的建案距離較近，影響或排擠到原先已設籍在學區內的住戶學生就學權益。

有地方社團提就近入學訴求

連署書訴求應以遷入戶籍的時間早晚依據排列入學順序，多數認為應維持現有關新里的學區劃分為主。不能因後續二期三期的規劃不完整，就以建案的距離做為學區依據，剝奪原先已居住在關新里十多年的住戶學生就學權益。

這份陳情連署書已超過兩百人連署，預計會超過五百人連署。而關新里人數超過六千人，多是十幾年前就住在關新里，孩子也從幼兒園、國小成長到要進入國中階段，對市府此時要進行學區重新劃分的動作很不滿，認為已剝奪住在關新里住戶的學生就學權益，因此發起這次連署，表達里民心聲，呼籲市府重視在地居民聲音，保障孩子就學權益。

家長最想讓孩子就讀但實施總量管制的光武國中。（記者洪美秀攝）

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