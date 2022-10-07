爭議連環爆》高虹安公費赴美期間 多次偕家人出遊

民進黨團幹事長羅致政（右）昨表示，民眾黨團邀請資策會執行長卓政宏出席記者會，根本是「私設刑堂、押人取供」。（記者王藝菘攝）

2022/10/07 05:30

民進黨團：民眾黨要資策會出席記者會 形同「私設刑堂」

〔記者陳政宇、李欣芳／台北報導〕民眾黨新竹市長參選人高虹安遭指控，領取資策會全薪出差、赴美研修五四七天；資策會也說，高並未事先報備。對此，立院民進黨團總召柯建銘昨直指，高虹安在政治面、道德面、法律面都有問題，她不斷製造危機，還試圖藉網軍出征轉移焦點。

高虹安深陷論文侵權嫌疑，更被指控自二○一二年八月至二○一四年赴美攻讀博士學位，以接研究計畫等名目出差共五四七天，皆以公費或研究經費核銷，直到她赴鴻海任職前都是資策會的全職員工，甚至沒有留職停薪。此外，高虹安也遭外界質疑，出國研修的機票錢是否由資策會買單，期間也被揭露曾多次與家人遊覽美國景點和城市，包含加州、大峽谷、拉斯維加斯等地。

柯建銘：政治、道德、法律面 高都有問題

針對高虹安一連串爭議，柯建銘則盤點高虹安要面對三個層面的問題︰一是政治面，高虹安行為偏差，全國人都清楚她高傲虛假。二是道德面，高一再說謊，外界會如何評價。三是法律面，高虹安與週刊互告，包含資策會、審計部、經濟部官員將被法院傳喚作證，她是以什麼原因派駐美國？行為觸犯詐欺、背信、偽造文書數法，這是很嚴肅的法律問題。

柯建銘直言，「高虹安現象」就是危機製造機，自己的誠信、危機問題沒解決，反而靠網軍出征，再用另一個謊言轉移焦點、把事情推給別人，其實是把所有危機攬在身上、自掘墳墓；柯建銘呼籲高虹安別再自欺欺人、掩耳盜鈴，「這代表她連做人的誠信都沒有了，要如何做政治人物？」

民進黨團幹事長羅致政則表示，民眾黨團昨邀請資策會執行長卓政宏出席記者會，根本是「私設刑堂、押人取供」，也與民眾黨對立院和資策會關係的一貫說法完全矛盾，這場記者會只是再次自打臉。顯然民眾黨對立法院公開合法的詢答無法適度處理，必須要在隔天召開記者會，將資策會執行長押來立院改口供。

民進黨：民眾黨勿雙重標準 護航高虹安

民進黨發言人李妍慧也批評，民眾黨就是自己可以、別人不行的雙標政黨，民眾黨要求經濟部和資策會代表出席記者會，若照民眾黨標準，這是否也意味著民眾黨將黑手伸入資策會、押人取供？盼民眾黨勿雙重標準、繼續護航高虹安。此外，高虹安至今都不敢說明自己為何要在半夜偷偷修改論文，呼籲應向社會大眾說明。

對於民眾黨質疑民進黨政府在進行政治追殺，行政院發言人羅秉成昨表示，台灣是成熟的法治國家，不管是哪個政黨涉及的智慧財產權或是著作權法爭議，相關個案若與部會有關，都要本於權責，公平一致性處理。

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