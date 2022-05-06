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    首頁　>　新竹市

    竹市中華路二段 改善人行步道開工

    新竹市府工務處將進行中華路二段、鄰近火車站附近的人行步道改善工程，預計明年一月完工。（記者洪美秀攝）

    新竹市府工務處將進行中華路二段、鄰近火車站附近的人行步道改善工程，預計明年一月完工。（記者洪美秀攝）

    2022/05/06 05:30

    〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市七年多來改善人行道、通學步道，打造步行城市，至今已完成累計超過五十公里。今年再獲內政部營建署補助改善市區人行道，其中位在中華路二段台電公司前的人行環境改善工程昨天開工，預計明年一月底完工。

    總長約一公里 將投入3000多萬

    市府表示，此路段因鄰近火車站，是新竹市門面，將投入三千一百四十一萬元改善總長約一公里的人行步道， 補足人行道斷點，改善及新增人行鋪面，並讓行穿線退縮遠離路口，且將路口人行道擴大、號誌電纜下地及設置公車彎、停車彎、裝卸貨車用車位，且會有四米寬的人行道。完工後，除可提升火車站及新竹客運周邊行走的舒適度，更可串聯舊城區步行路線。

    人行環境改善 完成逾50公里

    市府表示，推動步行城市，已完成新竹火車站周邊如站前廣場、人行環境改善及騎樓順平，此次再針對火車站旁的中華路二段（中正路到東門街）兩側人行步道，改善人行道嚴重破損、無障礙斜坡不符規定等問題，且近中正路、中華路、東門街等轉角處無實體人行道，造成人車爭道，也將一併改善。

    市府表示，市長林智堅上任以來，已完成五十公里的人行道工程，包括十七處通學步道共十二公里，另完成廿公里舊城區及平面道路人行步道。此外，透過開放空間、綠廊道、完成十八公里的人行道。

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