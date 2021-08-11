竹市光臨藝術節「光之島」8月15日線上直播

新竹市長林智堅號召「藝術回歸」，將200年古蹟東門圓環變身廣角環形劇場，15日晚上8點半舉辦「新竹光臨藝術節-光之島」線上直播首映。（記者洪美秀攝）

2021/08/11 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，藝文團體的表演受到衝擊，新竹市長林智堅號召「藝術回歸」，將200年古蹟東門圓環變身廣角環形劇場，15日晚上8點半舉辦「新竹光臨藝術節-光之島」線上直播首映。民眾不用出門，鎖定「市長林智堅臉書」直播就可線上參與這場藝文饗宴。

甘銘源打造巨型米粉架屏幕

林智堅表示，獲傑出建築師獎的建築師甘銘源，以1000支台灣桂竹與孟宗竹手工打造巨型米粉架屏幕，再以180度環繞科技投影，放映內容展現台灣生命力，如運動賽事、台灣石虎、國家太空計畫等，還有優人神鼓演出。

林智堅說，「光之島」環形劇場演出達1小時，是疫情後的盛大線上藝術饗宴，疫情趨緩後百工百業重回生活，市府也號召藝術工作者回歸創作崗位，採線上展演方式。

林智堅說，甘銘源參考在地曬米粉傳統，以1000支台灣桂竹及孟宗竹、160面傳統手工製米粉架，創造在地味的舞台屏幕。

動畫重現東門城迎曦門日出

環形劇場動畫則由曾獲德國IF、紐約ADC獎等國際大獎的Bito擔綱，從發想到製作花了近1年半時間，打造5分鐘「光之島」故事，透過動畫重現東門城迎曦門日出美景，並融合新竹的晶片、客家花布和各種運動賽事、台灣石虎、國家太空計畫等內容，展現台灣生命力。

此外，還邀請優人神鼓演出「祭天」經典戲碼與為東門城量身訂做的全新劇碼「新竹能量」，結合武術與環形影像互動，融入新竹地景，期盼帶來安定人心的力量。

新竹市政府表示，東門城環形劇場15日線上開演，因應防疫，不開放現場觀賞，東門圓環當天下午5點起至10點實施人、車交通疏導。鎖定市長林智堅臉書、市府官方YouTube即可線上收看，直播後將數位保存，可重複觀賞。

新竹市府將200年古蹟東門圓環變身廣角環形劇場，15日晚上8點半將舉辦「新竹光臨藝術節-光之島」線上直播首映。（市府提供）

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