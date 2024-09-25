小笠原欣幸就近觀察新竹政情 直言高虹安是否辭職是指標事件

日本學者小笠原欣幸說，他觀察新竹市政治，停職市長高虹安年底前會不會辭職是重要的指標事件。（記者洪美秀攝）

2024/09/25 13:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕對台灣政治及各黨派有深入觀察與研究的日本學者小笠原欣幸獲頒清華大學榮譽講座教授，他今天也提到，會利用在清大這1年多了解新竹與台灣的政治發展，他受訪時提到，目前對新竹市的政治觀察，是停職中的市長高虹安會不會辭職、重新選舉市長，他認為，現在已9月底，未來2、3個月是觀察指標，他雖不認識高虹安，但訪問及拜訪過不少新竹的政治人物。

小笠原欣幸提到，他曾深入觀察及訪訪過許多雲林縣、嘉義縣、彰化縣等縣市的政治人物及政治生態，對於新竹的政治，他曾拜訪、訪問過新竹市前市長林智堅，那是在其聲望最高的時候，也拜訪過新竹縣國民黨立委徐欣瑩，也訪問過新竹縣的民進黨籍竹北市長鄭朝方，現在新竹市代理市長邱臣遠、國民黨新竹市黨部主委李縉穎都是他的朋友，因此對新竹政治不陌生。

他對新竹政治的觀察點在因貪污案被停職的市長高虹安，他說，簡單來說，高虹安要不要辭職，讓新竹市能重新選舉或補選是觀察重點，他認為，高虹安的想法很重要，現在已9月底了，到年底前的這2、3個月是重要的觀察指標；小笠原欣幸說，他不認識高虹安，也沒有個人的管道可認識，但如果有機會，他也會想拜訪及認識高虹安。

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