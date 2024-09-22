響應Parking Day 竹北市公所「打開」辦音樂會

新竹縣竹北市公所今天下午變成小型音樂廳，成功國中學生朱品叡率先登場演出。（記者黃美珠攝）

2024/09/22 17:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕在持續的大雨特報中，新竹縣竹北市長鄭朝方今天下午解鎖全新的市公所官署功能，用「打開公所」為名，響應世界近年風行的「Park（ing） Day」概念，不僅把公所前的迎賓停車格變成了閱讀、桌遊等多領域的小型展覽空間，也讓公所內部變成了小型音樂廳。公所表示，這個活動成功吸引約2000人次到場參與；週六（28日）還將有定向闖關活動。

鄭朝方說，「打開公所」融合市政、生活、藝文、青創，是個「公所音樂會×竹北好市集×定向挑戰×Park（ing） Day藝術展」系列活動。

今天也是公所的家庭日，他們拆解了公所前面的停車格變成10個藝術展示區，並透過改裝路邊停車格，展現創新的公共藝術空間功能，加上公所音樂會活動以及「竹北好市集」，多面向全新展現竹北的魅力。

今天下午的「公所音樂會」在大雨滂沱中，由安興、光明2所小學的弦樂團，在公所1樓打頭陣登場，接著2樓的索票音樂會稍後由曾獲國內外多項鋼琴比賽大獎的成功國中學生朱品叡、「NSO國家交響樂團」豎琴首席解瑄、鋼琴家張舒涵等跨齡接力演出。

愛唱歌的鄭朝方也不落人後，先後獻唱由他創作的客語「髻鬃花」、上個月跟日籍歌手小野麗莎合體的台語「家後」，以及世界知名歌劇杜蘭朵公主的英文版「公主徹夜未眠」。

2樓公所音樂會的現場170席座無虛席外，門外也吸引很多民眾駐足聆聽，2樓轉往市集所在的公所3樓，有些民眾或立、或坐在樓梯間的窗檯前，耳朵聆聽著從2樓流瀉而出的樂音，眼睛欣賞著窗外落下的雨滴，替明天將至的blue Monday帶來全新活力。

「NSO國家交響樂團」豎琴首席解瑄為竹北市公所的「打開公所」活動演奏。（記者黃美珠攝）

竹北市長鄭朝方搭檔鋼琴家張舒涵3聲帶獻唱。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市公所3樓除了辦公的功能，今天下午也成了市集所在。（記者黃美珠攝）

在大雨滂沱中，新竹縣竹北市公所今天下午響應世界近年風行的「Park（ing） Day」概念，讓公所前的迎賓停車格變成了閱讀、桌遊等多領域的小型展覽空間。（記者黃美珠攝）

在大雨滂沱中，新竹縣竹北市公所今天下午響應世界近年風行的「Park（ing） Day」概念，讓公所前的迎賓停車格變成了閱讀、桌遊等多領域的小型展覽空間。（記者黃美珠攝）

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