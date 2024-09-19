竹市香山區反射鏡歪斜位移 議員林盈徹批交通處不聞不問拖延受理

新竹市議員林盈徹稱香山區內湖路有路段的反射鏡歪斜且嚴重位移，但市府交通處從承辦到科長及處長都不聞不問，質疑行政怠惰及不顧居民交通安危。（記者洪美秀攝）

2024/09/19 14:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林盈徹今天指出，有鄉親反映香山區內湖路段反射鏡及交通標示遭撞歪嚴重位移，民眾擔心影響行人及行車安全，他向市府交通處承辦人員反映後，從承辦人員到科長及處長都未回覆，連電話也不接，讓他感嘆原來市府漠視民眾安全已是一條龍不予回應，已引起居民不滿。

交通處表示，交通工程設施損壞需承辦同仁到現場了解損壞情形，才能指派工班至現場施工；此案在9月16日接獲民代通知後，由交通處前往勘查，後續將依程序派工施作。因議員、里長、民眾陳情案件量大，廠商施作量能滿載，故日常交通工程仍需依序施作。此案經交通處研判反射鏡及交通標示屬輔助性交通設施，不影響人車通行，無優先施作必要性，會依陳情順序派工施作。

林盈徹指出，反射鏡就如同照妖鏡一樣，反映出市府交通處從下至上一條龍式行政懈怠不作為，嚴重漠視市民生命安全。內湖路段車流量大，常有大型車輛行駛，反射鏡設施對用路行人及駕駛極為重要，若有損毀都必須優先搶修恢復，以維持道路交通安全。

林盈徹說，他從中秋節前夕就向交通處反映內湖路反射鏡及交通標示遭到損壞情況，但從基層承辦反映到高層都未得到回應與處理，讓當地民眾的安全受到嚴重威脅，暴露出交通處從基層到高層的系統性失職，而與民眾安全切身相關的交通安全問題遭到漠視，更是行政懈怠與效率低落。

他呼籲交通處趕緊採取行動，盡快修復內湖路周遭損壞反射鏡及交通標示，且應檢討內部行政程序，不要再讓攸關居民安全的事項被拖延。

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