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竹市新建11處科技執法點 10/16起執法

竹市新建11處科技執法點，將於10/16起執法。（圖由市府提供）

竹市新建11處科技執法點，將於10/16起執法。（圖由市府提供）

2024/09/19 13:10

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局新建置11處科技執法點，宣導期自即日起至10月15日止，10月16日起正式執法。最新的標靶式科技執法裝置，主要針對汽機車在重要路口未停讓行人行為進行監測。具備智慧監測、精準執法及數據分析功能，透過科技分析汽機車與行人的距離，並藉由3至4張照片判定是否違規，以降低交通事故。

警察局表示，這次新建置的11處標靶式科技執法點，包括成功路65巷、中華路與長興街273巷口、東門圓環、寶山路與建華街口、公道五路與建功一路104巷口、關新路與關新北路、西大路與民富街口、經國路與鐵道路口、介壽路與金山街、大雅路與武陵路196巷、公道五交流道。

警察局說明，新建置的標靶式科技執法點，針對成功路65巷、中華路與長興街273巷口、東門圓環、寶山路與建華街口等4處取締「車輛未停讓行人」的交通違規行為，採「標靶偵測」特定違規行為並「精準執法」，如該路口（段）特定目標事故違規行為（標靶）已獲改善，可快速拆移機動調整至其他路口（段）使用，以達到物盡其用與降低成本效益，藉由科技代替人力，用更精確、有效的交通秩序管理方式，提升道路交通安全。

警察局進一步說明，亦為標靶偵測點的武陵路196巷主要取締闖紅燈行為，而公道五路交流道則針對未保持路口淨空進行執法。其他固定式科技執法點，包括經國路、鐵道路、介壽路與金山街等路段，主要取締闖紅燈及違規轉彎行為；西大路與民富街則再增加違規停車查緝。

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