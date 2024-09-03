竹市社宅「建功安居」動土 提供743戶只租不售社宅、117年完工

新竹市第二座社會住宅「建功安居」今天動土，將提供743戶只租不售社宅，預計117年完工。（記者洪美秀攝）

2024/09/03 14:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕由國家住都中心與新竹市府合作的第二座社會住宅「建功安居」今天由內政部政務次長董建宏與市府秘書長張治祥和國土署北區都市基礎工程分署長曾正宗等人動工，總工程經費約39億4660萬元，提供743戶只租不售社宅，預計117年竣工。

住都中心表示，建功安居位在建功二路42巷，緊鄰馬偕兒童醫院，步行3分鐘就可抵建功高中，且靠近清華大學與陽明交通大學，離國道客運站及國道1號僅5分鐘車程，地理位置便利。未來建功安居將是一幢3棟地上14層、地下3層的建築，也是住都中心在新竹市規劃的第二座社宅，第一座社宅中雅安居工程進度目前已完成地下室的開挖，預計115年竣工。

住都中心表示，內政部在竹市規劃的社會住宅包括中雅安居的638戶、建功安居743戶及金城一路的社宅922戶、建功南側公辦都更回饋的200戶，總共2503戶，並陸續會在今年及明年動工，期許提供優質的社宅供青年及有需求者居住，落實居住正義目標。

住都中心表示，建功安居社宅基地座落在台灣的科技心臟─新竹科學園區，以及工業技術研究院光復院區等產業聚落圈內，未來涵蓋AI、5G、資通訊及大數據產業的竹科「X基地」也將落成，可望大幅吸引科技人才移居，而社會住宅未來也可滿足居住需求。

國家住都中心目前在全國總計動土88處基地，包含都更分回在內，在新竹市也推動4處，未來會持續與市府合作，規劃更多社會住宅，滿足民眾成家期待。

新竹市第二座社會住宅「建功安居」今天動土，將提供743戶只租不售社宅，預計117年完工。（記者洪美秀攝）

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