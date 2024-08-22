竹市16棟警察宿舍荒廢 議員曾資程批成髒亂毒瘤

新竹市警察局位在東大路精華段的16棟警察宿舍呈荒廢閒置狀態，市議員曾資程批已成市區治安死角與髒亂毒瘤。（記者洪美秀攝）

2024/08/22 13:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕審計室112年新竹市總決算審核報告已出爐，市議員曾資程在查閱報告內容時發現，其中市有閒置不動產管理未妥善規劃利用被提出糾正，其中有一筆位在精華地段土地，警察局經管北大段2400地號內16棟警察宿舍，面積825平方公尺，因為停止配宿後於107年間全數收回，但至今閒置未處理，恐成治安及髒亂死角。

對此，文化局表示，針對已登錄的歷史建築會請經管單位編列相關經費進行調查研究，再由經管單位爭取經費進行修復，文化局會進行相關追蹤。

警察局表示，16棟警察宿舍已相當老舊，後勤科會做妥適的規畫處理。

曾資程表示，其中2棟110年度文化局已公告為歷史建物。該筆土地都市計畫使用分區為「兒童遊樂場」用地，但市府收回該筆土地後，超過4年未辦理後續規劃事宜，現況閒置荒蕪且雜草叢生。

曾資程說，他到現場勘查發現該處土地確實雜草叢生也堆置大量雜物，還有易滋生病媒蚊的積水容器，實在很難想像位在文化局演藝廳旁的精華地段，就位在知名餐廳旁的巷弄內，因市府疏於管理而成為髒亂點、治安死角及病媒蚊孳生的溫床，儼然成為市中心的毒瘤。

曾資程認為，新竹市號稱文化科技城，2棟警察宿舍既已公告為歷史建物，卻還任由閒置在荒煙蔓草間，萬一頹壞到無以回復的狀態，這樣的文資保護作為，對所謂的文化科技城，無疑是最大的諷刺。

曾資程也要求環保局、文化局積極介入，最短時間內改善周遭環境，並對具有文資價值的歷史建物檢視並做好妥適的維護，嗣後及早規劃，不管是興建市民活動中心、停車場，或者回歸都市計畫使用分區，作為兒童遊樂場使用，使市有閒置資產活化，造福更多市民。

新竹市警察局位在東大路精華段的16棟警察宿舍呈荒廢閒置狀態，市議員曾資程批已成市區治安死角與髒亂毒瘤。（記者洪美秀攝）

新竹市警察局位在東大路精華段的16棟警察宿舍呈荒廢閒置狀態，市議員曾資程批已成市區治安死角與髒亂毒瘤。（記者洪美秀攝）

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