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新科國中首見竹苗會考榜首 胡聿槿歸功THINK酷課程、雙語課

新竹市新科國中首見竹苗區會考5A10+作文六級分榜首生胡聿槿，她認為可歸功於新科THINK酷課程和雙語課程。（胡聿槿提供）

新竹市新科國中首見竹苗區會考5A10+作文六級分榜首生胡聿槿，她認為可歸功於新科THINK酷課程和雙語課程。（胡聿槿提供）

2024/06/09 18:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕國中會考成績7日出爐，新竹市共有916名學生拿到5A，其中有7人拿到5A10+作文6級分的竹苗區會考榜首，其中新科國中則首次出現竹苗會考榜首生，當3年班長的胡聿槿是新科首位榜首生，選擇離家近的新科就讀，胡聿槿說，學校提供的THINK酷課程和雙語課程，讓她除課業得以精進，也學到攀樹及各種大自然探索。

校長林燕玲說，新科成立10幾年來，首次出現會考榜首生，代表這幾年推動的THINK酷課程和雙語課程的方向正確，除帶給學生更多學習熱誠，也透過大自然探索及戶外體驗課程，讓國中生更有自信。

胡聿槿說，會選擇新科就讀主要是離家近，也因哥哥也是新科畢業，學校提供很多活動，比如有攀岩跟畢業季攀樹都是很特別的體驗，對挑戰自信心及膽量很有幫助，也讓她能克服許多恐懼與害怕。

她說，念書方面因對自我要求高，她會想把事情做到最好，平常上課認真及複習很重要的，當然讀書過程會有挫折候，但有同學及老師的協助與聊天，讓她能放鬆心情忘記壓力，很謝謝在國中生涯中的每個人，讓她在這3年有很好的成長。

至於要選擇實驗高中或是新竹女中，她說，還會聽聽家人及老師的意見，一定會做出最好的選擇。對新科國中首位榜首生的榮譽，胡聿槿很開心也意外，但一定會把握學習機會，也認為學校的特色課程，讓她擁有自心與學習動能。

林燕玲也說，新科的THINK酷課程，在戶外、雙語及科技都提供給學生很好的養分，也在112學年度獲教育界的奧斯卡獎教學卓越金質獎，而出現首位榜首生，也代表學校的教育方向正確。

新竹市新科國中首見竹苗區會考5A10+作文六級分榜首生胡聿槿，認為新科THINK酷課程和雙語課超讚，也喜歡學校的攀樹課程。（學校提供）

新竹市新科國中首見竹苗區會考5A10+作文六級分榜首生胡聿槿，認為新科THINK酷課程和雙語課超讚，也喜歡學校的攀樹課程。（學校提供）

新竹市新科國中今年首見竹苗區會考5A10+作文六級分榜首生，校長林燕玲認為新科THINK酷課程和雙語課教育方向正確。（記者洪美秀攝）

新竹市新科國中今年首見竹苗區會考5A10+作文六級分榜首生，校長林燕玲認為新科THINK酷課程和雙語課教育方向正確。（記者洪美秀攝）

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