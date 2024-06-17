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竹市長獎頒獎 家長怨戶外曬太陽、不准拍照

新竹市長獎頒獎典禮，家長抱怨大熱天戶外苦等，還不能拍照。（市議員劉彥伶提供）

新竹市長獎頒獎典禮，家長抱怨大熱天戶外苦等，還不能拍照。（市議員劉彥伶提供）

2024/06/17 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府十五日舉行市長獎頒獎，市議員劉彥伶接獲家長投訴，原是開心的市長獎頒獎典禮，到場後卻在文化局演藝廳外曬太陽，理由是場地規定不能提早開門，她質疑若是下大雨，難道也要讓家長及受獎學生淋成落湯雞，且家長觀禮動線安排也有問題，還不准家長拍照，是懲罰拿市長獎學生嗎？

有家長在網路社群發文提到，市長獎活動載明早上九點開場表演，但到九點，演藝廳大門仍深鎖，演藝廳外擠滿受獎學生與家長，在炙熱的天氣曝曬。

教育處表示，每年的應屆畢業生市長獎暨傑出表現獎頒獎典禮，均由主辦單位教育處會同協辦單位文化局、警察局、交通處等，進行跨機關合作，並委由承辦學校及協辦學校協力進行整體活動規劃，當天上午高中、國中報到時間是八點半，國小報到時間是下午一點，都有事前以公文函知各校，且提醒家長因天氣炎熱，建請勿過早到達會場。

文化局演藝廳原訂開放時間是上午八點半，早上因應人潮，提前在八點十五分開門，各單位工作人員也在瑒協助疏導人潮，另為讓學生及家長享有完整的頒獎典禮，座位安排以學生為主，拍照也由大會負責，以免阻礙其他家長的觀禮視線，未來會精進教育各項作為。

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