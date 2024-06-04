竹市國小代課師爆脫序、霸凌、性平爭議 議員劉彥伶籲徹查

新竹市有國小代理教師出現脫序行為及性平爭議事件，市議員劉彥伶籲市府給家長及學生交待。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/06/04 17:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉彥伶接獲家長投訴指，先前曾發生南投竹山紫南宮1名婦人因捐血不滿拿到的錢母有裂痕瑕疵，大發雷霆，揚言提告廟方人員，引發社會關注。結果這名婦人竟是竹市科學園區精華地段明星學區的國小代理教師，此教師除因大鬧紫南宮，引發衝突，在校也曾多次被家長投訴疑似情緒不穩，對學生動輒施以言語霸凌以及不當管教。

劉彥伶說，近日，這名教師更因為涉及性平爭議，而遭家長投訴。學校已為此召開性別平等教育委員會，並啟動調查，但後續調查結果還未跟家長說明，也讓家長擔憂孩子在校恐持續被言語霸凌。

據了解，校方過去也曾啟動調查，由於該教師只是代課老師，非正式老師，卻因「代課老師不好找」為由，未積極處理該名教師不適任的問題，造成班上學生以及家長憂心，並且長期處在不安的情緒下。

劉彥伶說，這名代理教師的心理狀況已有偏差價值觀，恐影響班上孩子的心理發展，她要求校長及教育處應介入了解調查，盡快給家長說法，也讓教育回到正軌。

教育處表示，去年11月學校有接獲該班家長反映該班級教師疑義事件，主要是作業量過多、師生溝通不良、輔導管教需要調整等。校方召開會議，與家長溝通，並由各處室會進行輔導與評估，後續作為包括校長及主任加強班級巡視，定期與該師晤談，增進班級經營專業。今年5月23日，學校又接獲家長投訴疑似校園性別事件，也進行校安通報，5月27日召開性別平等教育委員會決議受理，並啟動調查，並同步將書面資料送交人事室，6月6日將召開教評會討論，並對學生進行輔導。

教育處說，已督請學校依性平法規啟動調查程序，也會審慎處置該名教師的各種問題，包括：親師溝通、師生互動、情緒管理，甚至精神狀態等方面都需要了解，並持續追蹤學校處理進度。也會依「不適任教育人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法」規定辦理。

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